Mini Cooper S vs Cooper SE: Confronto Tecnico e Dinamico

Analisi dettagliata tra Mini Cooper S benzina e Cooper SE elettrica. Confronto su prestazioni, dinamica di guida, piattaforme e impressioni alla guida in curva.

Il mercato delle compatte sportive ha subito un'evoluzione radicale con l'ingresso delle versioni elettriche accanto ai classici motori termici. La Mini Cooper S e la Mini Cooper S E rappresentano due anime distinte dello stesso modello, offrendo esperienze di guida profondamente differenti pur condividendo lo stesso DNA stilistico. La prima si affida a una piattaforma tradizionale con un motore turbo a benzina, mentre la seconda monta una batteria integra nel pianale su una piattaforma dedicata. Questo confronto analizza le differenze tecniche e le prestazioni su strada per determinare quale architettura risponda meglio alle esigenze dinamiche ed efficienti.

Differenze Strutturali e Piattaforme

Le due vetture Mini montano architetture meccaniche che non condividono nessun componente strutturale significativo, come evidenziato dalla vista laterale e dalle specifiche dimensionali. La Mini Cooper SE elettrica risulta più corta di due centimetri rispetto alla controparte termica, ma possiede un passo superiore di tre centimetri. Questa differenza di geometria influisce sulla distribuzione dei pesi e sul baricentro, elementi cruciali per la stabilità in curva.

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La Mini Cooper S a benzina poggia sulla piattaforma tradizionale del Gruppo BMW, mantenendo uno stile retro-chic e interni originali che ne esaltano l'identità storica. La struttura supporta un motore 2.0 turbo-benzina B48, posizionato anteriormente e aziona l'asse anteriore con una potenza di 204 CV. La produzione di questa potenza avviene a 5.000 giri al minuto, garantendo un'erogazione lineare e reattiva soprattutto nei regimi bassi.

Dall'altro lato, la Mini Cooper SE beneficia dell'adozione di una piattaforma elettrica dedicata, introdotta nella prima generazione nel 2021 e maturata nel modello attuale. Questa soluzione elimina i compromessi tipici delle piattaforme multienergia, permettendo una maggiore integrazione dell'hardware. La batteria da non specificato valore è annegata nel pianale, riducendo il baricentro e migliorando la rigidità torsionale della scocca rispetto ai modelli a combustione.

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Prestazioni e Risposta Dinamica

Nel dettaglio delle prestazioni tecniche, la Mini Cooper S eroga 204 CV esclusivamente sull'asse anteriore. Il motore è vivace e reattivo, capace di sfruttare le modalità di guida sportive per massimizzare l'aderenza. Il cambio di trasmissione, sebbene non fulmineo nella sua impostazione standard, viene gestito efficacemente tramite palette integrate nel volante. Queste palette, sebbene di dimensioni ridotte, sono posizionate in modo intuitivo per permettere al guidatore di comandare il cambio durante le manovre più impegnative.

La Mini Cooper SE, invece, vanta una coppia motrice di 330 Nm erogata istantaneamente, caratteristica tipica delle powertrain elettriche. Questa disponibilità di forza bruta immediata le consente di superare leggermente la controparte termica in termini di potenza massima complessiva. Tuttavia, nello scatto da zero a centocinquanta chilometri orari, è la Mini Cooper S a prevale, completando il percorso in 6,6 secondi contro i 6,7 secondi della versione elettrica.

La differenza di un decimo di secondo evidenzia come l'efficienza del motore termico BMW Group, unita alla fluidità del cambio, possa ancora competere con la trazione elettrica. La risposta del motore a benzina è immediata e sincera, offrendo un feedback diretto che le auto elettriche faticano a replicare in termini di emozione sonora e tattile. Questo aspetto rende la Cooper S estremamente godibile anche senza spingere al limite il motore a ogni tornante.

Comportamento in Curva e Guida Sportiva

Il vero punto di forza della Mini Cooper S risiede nella sua dinamica di guida, caratterizzata da sincerità e immediatezza disarmanti. L'auto risponde allo sterzo in modo proporzionale: più si gira il volante, più l'auto si immette nella traiettoria senza allargarsi rispetto al percorso previsto. Questo comportamento è favorito da una messa a punto esemplare del telaio e delle sospensioni, che garantiscono una precisione chirurgica nell'aggredire il punto di corda.

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In uscita di curva, la sospensione posteriore della Mini Cooper S mostra comportamenti tipici delle piccole sportive di razza pura, arrivando persino a sollevare la ruota posteriore interna. Questo fenomeno indica un'aggressività dinamica elevata e un assetto rigido che premia la guida sportiva. La prevedibilità del comportamento meccanico permette ai guidatori di imparare rapidamente i limiti dell'auto, creando un legame intimo tra conducente e veicolo.

Anche la Mini Cooper SE dimostra di essere una vera Mini in termini di comportamento in curva, pur con differenze sostanziali dovute al peso e all'erogazione. Rispetto alla versione a benzina, risulta lievemente meno granitica nell'aggredire il punto di corda, mantenendo comunque una risposta fedele a ogni movimento dello sterzo. Il telaio e le sospensioni lavorano in sintonia per gestire la massa superiore alla media dell'elettrica, controllando il rollio in curva con sorprendente efficacia.

Impatto sul Consumatore e Conclusione

L'assetto della Mini Cooper SE risulta leggermente più morbido rispetto alla rigidissima Cooper S a benzina. Questa Differenza si avverte prevalentemente nel beccheggio durante le fasi di accelerazione, mentre il rollio rimane contenuto grazie al baricentro basso. Per i consumatori che cercano pura emozione e connessione meccanica, la versione termica offre un'esperienza più coinvolgente e diretta. Quella che descrive meglio l'esperienza di guida della Cooper S è il termine 'giocosità', che riassume la sensazione di sguinzagliare l'auto su strade di montagna.

Per chi privilegia l'efficienza energetica e la coppia immediata, la Cooper SE rappresenta un'opzione matura e tecnicamente avanzata. Con un'autonomia dichiarata fino a 406 km con una singola ricarica e un accettazione di corrente continua fino a 95 kW, l'elettrica risponde alle esigenze urbane e extraurbane moderne. La scelta tra le due anime della Mini dipende quindi dalla priorità data all'esperienza guida emotiva rispetto all'innovazione tecnologica e all'efficienza operativa.