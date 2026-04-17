Mini-fegati coltivati nel topo: un passo avanti per la rigenerazione d'organo

Scienziati di Harvard hanno sviluppato una tecnica innovativa che permette la crescita di mini-isole di fegato direttamente nell'organismo di un topo, combinando ingegneria tissutale e biologia sintetica. Questa scoperta potrebbe rivoluzionare la rigenerazione di organi danneggiati, inclusi cuore e pancreas, aprendo nuove frontiere per le terapie mediche.

Piccole isole di fegato sono state coltivate direttamente all'interno dell'organismo di un topo, aprendo potenzialmente la strada alla rigenerazione di altri organi danneggiati, come il cuore o il pancreas. Questa innovativa procedura, descritta sulla rivista Science Advances dal team dell'Università di Harvard guidato da Christopher Chen e Sangeeta Bhatia, combina le tecniche di ingegneria tissutale con quelle della biologia sintetica .

In passato, era già possibile creare mini-strutture per la coltivazione di tessuti organici, guidate da fattori di crescita.

Sebbene il fegato possieda notevoli capacità di autorigenerazione, impiantare queste strutture in un organismo vivente presentava delle sfide, poiché le cellule epatiche primarie umane (Hep) tendevano a bloccarsi una volta rimosse dall'ambiente di laboratorio.

Per superare questo ostacolo e controllare la proliferazione delle cellule Hep in vivo in modo sicuro, i ricercatori hanno impiegato la biologia sintetica. Hanno sviluppato quattro linee di fibroblasti, cellule del tessuto connettivo, ciascuna delle quali produce uno specifico fattore di crescita solo in presenza di un comune antibiotico, la doxiciclina. L'eliminazione dell'antibiotico interrompe la crescita.

Questa tecnica, denominata Boost (acronimo di bioengineered on-demand outgrowth via synthetic biology triggering), sebbene ancora in fase di perfezionamento, ha dimostrato la sua validità nei topi, con un impressionante aumento del 500% nella proliferazione del tessuto epatico. Il nuovo tessuto è stato ben tollerato, senza segni di fibrosi, infiammazione o crescita tumorale.

Amy Stoddar, co-autrice dello studio, ha espresso grande entusiasmo per questi risultati, sottolineando come la strategia Boost possa aprire la strada a future terapie cellulari per organi solidi controllabili in modo non chirurgico, adattabili alle necessità dei pazienti e dei medici. Gli autori evidenziano la possibilità di applicare questa metodologia anche per guidare la crescita di altri tessuti, come quello cardiaco e pancreatico, offrendo nuove prospettive per il trattamento di diverse patologie





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