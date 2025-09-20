Minigonna e Età: La Moda è (Finalmente) Senza Limiti?

Un'analisi approfondita su come la minigonna, simbolo di libertà femminile negli anni '60, sia diventata un capo iconico e senza età, con un focus su come le celebrità e le donne over 40 stiano ridefinendo i canoni della moda e dell'età.

Per restare aggiornati su reali, celebrità , spettacoli e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Ci siamo chiesti cosa sia effettivamente cambiato, se qualcosa è cambiato, dagli anni '60 del secolo scorso, quando l'invenzione della minigonna e la conseguente possibilità di mostrare le gambe sopra il ginocchio rappresentarono una liberazione femminile, ma consentita prevalentemente alle donne più giovani.

Era inimmaginabile, all'epoca, vedere una donna sopra i 40 anni indossare la minigonna: questo capo non era ben visto nel guardaroba delle cosiddette «signore mature» praticamente fino a tempi recenti. Nel 2012, poco più di un decennio fa, uno studio dei grandi magazzini britannici Debenhams affermava che l'età limite per smettere di indossare minigonne fosse proprio quella dei 40 anni. Le motivazioni? Superata quella soglia, le gambe apparivano invecchiate, rendendo appropriato coprirle. Oggi, sebbene ci siano stati progressi significativi sulle libertà stilistiche, la realtà è che nel mondo reale molte donne si pongono ancora problemi in merito. Le celebrità, tuttavia, offrono un modello di riferimento per non farsi intimidire: Philippine Leroy-Beaulieu, ad esempio, è recentemente apparsa con una minigonna XS. La sua audacia è apprezzabile. L'attrice francese, giurata al Deauville American Film Festival, in un abito Saint Laurent, ha sfoggiato un modello mullet (asimmetrico) abbinato a un maglione grigio. Osservandola, si nota la sua bellezza e sicurezza, senza collegare il suo diritto di mostrarsi in questo modo all'età anagrafica. L'attrice di Emily in Paris è nata nel 1963. È fondamentale rispettare i gusti individuali: nessuno dovrebbe sentirsi costretto a indossare qualcosa in cui non si sente a proprio agio. Tuttavia, l'età non dovrebbe essere un fattore determinante. I contenuti online di matrice paternalistica che dettano alle donne cosa possono e non possono indossare a una certa età persistono, insinuando che i corpi maturi siano poco attraenti o che la moda sia prerogativa dei giovani





