Mining policies of Peruvian presidential candidates could jeopardize billions in investment

The president of Peru's National Society of Mining, Petroleum and Energy (SNMPE) has warned that opposing mining policies from the two presidential candidates heading into the June 7 runoff vote may jeopardize billions of dollars in investment. Julia Torreblance, SNMPE president told Reuters that neither candidate's proposals for the mining industry are sustainable. Right-wing candidate Keiko Fujimori and left-wing candidate Roberto Sanchez are preparing to face off in a vote that could reshape the outlook for one of Latin America's most important resource economies. Fujimori proposes distributing 40% of mining royalties directly to communities near mines and creating a 'fast track' for strategic mining projects with tax incentives for reinvesting profits. Sanchez has proposed raising taxes and royalties, reviewing large mining companies' contracts, and seeking a referendum to draft a new constitution to expand the state's role in the economy. Torreblanca said a higher tax burden could deter investment in Peruvian mining projects totaling some $63 billion, 70% of which is in copper projects in the country's southern Andean regions. Total mining tax revenue reached approximately 26 billion soles ($7.59 billion) last year, a record high driven by elevated gold and copper prices, according to official data. Last year, the government transferred the equivalent of $2.93 billion to authorities in mining-affected regions for community development from income tax and royalties, official data showed. Torreblanca called instead for strengthening the state to ensure mining revenues are spent efficiently, citing more than 2,000 stalled public works projects.

Il futuro dell'industria mineraria in Perù è in gioco nel ballottaggio presidenziale del 7 giugno. La presidente della Società Nazionale delle Miniere, del Petrolio e dell'Energia (SNMPE), Julia Torreblance, ha espresso preoccupazione per le proposte dei due candidati, Keiko Fujimori e Roberto Sanchez , che potrebbero mettere a rischio miliardi di dollari di investimenti.

Torreblance ha dichiarato a Reuters che nessuna delle proposte dei due candidati per l'industria mineraria è sostenibile a lungo termine. Fujimori propone di distribuire il 40% delle royalties minerarie direttamente alle comunità vicine alle miniere e di creare una 'corsia preferenziale' per i progetti minerari strategici con incentivi fiscali per il reinvestimento dei profitti.

Sanchez ha proposto di aumentare le tasse e le royalties, di rivedere i contratti delle grandi compagnie minerarie e di chiedere un referendum per redigere una nuova costituzione che espanda il ruolo dello Stato nell'economia. Torreblance ha detto che un maggiore onere fiscale potrebbe scoraggiare gli investimenti in progetti minerari peruviani per un totale di circa 63 miliardi di dollari, il 70% dei quali in progetti di rame nelle regioni andine meridionali del Paese.

Il gettito fiscale totale dell'industria mineraria ha raggiunto circa 26 miliardi di soles (7.59 miliardi di dollari) l'anno scorso, un record. L'anno scorso il governo ha trasferito l'equivalente di 2,93 miliardi di dollari alle autorità delle regioni colpite dalle miniere per lo sviluppo delle comunità, grazie alle imposte sul reddito e alle royalties, secondo i dati ufficiali.

Torreblance ha chiesto invece di rafforzare lo Stato per garantire che i proventi dell'attività mineraria siano spesi in modo efficiente, citando più di 2.000 progetti di opere pubbliche in stallo





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