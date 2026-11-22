Su Rai1 parte la miniserie ispirata a Luigi Garlando. Scopri la trama, il cast e le date di messa in onda su Rai1 e RaiPlay.

La miniserie televisiva intitolata L'album dei sogni esordirà su Rai 1 domenica 22 novembre 2026. Questo appuntamento segna l'inizio di un percorso narrativo che accompagna lo spettatore attraverso sei episodi, strutturati in tre serate distinte. La produzione offre una visione completa della vicenda, disponibile anche in streaming sulla piattaforma digitale RaiPlay per gli spettatori che preferiscono la flessibilità temporale.

Trama e struttura episodica della serie

La narrazione si snoda partendo dalla Modena degli anni Quaranta per giungere fino al 1970, un decennio cruciale in cui le raccolte della famiglia conquistano una dimensione internazionale. Ogni episodio ha una durata di circa cinquanta minuti, permettendo un'analisi approfondita delle dinamiche familiari e sociali dell'epoca. La serie è liberamente ispirata al romanzo omonimo scritto da Luigi Garlando, il quale fornisce la base letteraria per la sceneggiatura televisiva.

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La trama segue le vicende di Olga e Antonio, una coppia sposata con otto figli che deve affrontare le difficoltà economiche e sociali del dopoguerra italiano. Il nucleo centrale della storia ruota attorno alla scommessa fatta dall'edicola, un punto di svolta che cambia le sorti della famiglia. Attraverso le prove superate dai protagonisti, si osserva la progressiva crescita dell'attività commerciale e il raggiungimento di nuovi traguardi professionali.

Team creativo e ruoli principali

Il progetto televisivo vede la direzione artistica di Monica Zapelli, che ricopre il ruolo di head writer insieme a Sofia Assirelli, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. La sceneggiatura, firmata da questo team di autori, cerca di tradurre in linguaggio visivo le sfumature emotive del testo originale di Luigi Garlando. La collaborazione tra i vari autori garantisce una coerenza narrativa che rispetta lo spirito del libro di partenza.

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I personaggi principali, interpretati da attori selezionati per la loro capacità di evocare l'atmosfera del periodo storico, rappresentano le sfide quotidiane di una famiglia numero in un'Italia in trasformazione. L'attenzione ai dettagli scenografici e ai dialoghi mira a immergere il pubblico nel contesto socio-culturale dell'epoca, rendendo tangibile la fatica e la gioia del successo.

Calendario delle trasmissioni e disponibilità

La prima serata è fissata per domenica 22 novembre 2026, con la messa in onda dei primi due episodi. Questo appuntamento iniziale permette al pubblico di conoscere i personaggi e di immergersi nella complessità della loro storia. La programmazione è studiata per mantenere alta l'attenzione degli spettatori attraverso una distribuzione strategica dei contenuti.

La seconda serata si terrà domenica 29 novembre 2026, durante la quale saranno trasmessi il terzo e il quarto episodio. Questo segmento della serie approfondisce le relazioni familiari e le tensioni esterne che la famiglia deve affrontare. Gli spettatori potranno seguire l'evoluzione della trama in un'atmosfera di crescente tensione e speranza.

Il finale della miniserie è previsto per lunedì 30 novembre, sempre salvo variazioni di palinsesto. Quest'ultima data segnalerà la conclusione della narrazione, chiudendo il cerchio delle vicende di Olga e Antonio. La struttura in tre appuntamenti permette una fruizione graduale, facilitando il seguito regolare da parte del pubblico televisivo.

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Impatto culturale e accesso digitale

Oltre alla trasmissione in chiaro su Rai 1, la serie è interamente disponibile su RaiPlay. Questa doppia modalità di fruizione garantisce una maggiore accessibilità ai contenuti, permettendo agli utenti di recuperare le puntate perse o di rivedere le scene preferite. La disponibilità online estende la vita utile della serie e ne favorisce la diffusione tra un pubblico più ampio e internazionale.

L'adattamento de L'album dei sogni rappresenta un'occasione per riflettere sulla resilienza familiare e sul valore del lavoro. Attraverso le vicende di Olga e Antonio, la serie esplora temi universali come l'ambizione, la solidarietà e la capacità di reinventarsi di fronte alle avversità. L'impatto culturale di questa produzione si misura nella capacità di evocare memorie collettive e di stimolare il dibattito sociale.