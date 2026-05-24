Ministero dei Rapporti con il Parlamento: Ciriani ipotizza referendum abrogativo sulla legge sul nucleare

Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Ciriani, ha espresso la sua convinzione che un referendum sul nucleare sia inevitabile e ha ipotizzato che i contrari al nucleare possano raccogliere le firme per portare al referendum abrogativo la legge che il governo Meloni auspica di approvare in tempi rapidi.

Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Ciriani , ha espresso la sua convinzione che un referendum sul nucleare sia inevitabile, sottolineando che in maggioranza si discuterà anche su questo tema, ma che la responsabilità di indicare al Paese le strade da percorrere spetta a loro.

Inoltre, ha sostenuto che il nucleare, come fonte di energia pulita, garantisce più autonomia al nostro Paese. Tuttavia, la dichiarazione di Ciriani ha fatto saltare i colleghi di governo sulla sedia e ha scatenato i colleghi delle opposizioni, che hanno espresso preoccupazione per la scelta di ipotizzare un referendum abrogativo della legge sul nucleare.

La responsabile Clima e conversione ecologica del PdM5S e Avs hanno invece sottolineato che il vero referendum sul nucleare sarà le prossime elezioni, in cui vinceranno per cambiare la politica energetica di questo Paese e abrogare la legge sul nucleare. Secondo il leader di Europa Verdericorda, gli italiani si sono già espressi chiaramente due volte sul nucleare, e proseguire su questa strada li allontana dal raggiungimento dell'agognata autonomia energetica





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