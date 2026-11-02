Ministero Infrastrutture e Aci incrocio dati: via alla stretta contro le auto senza assicurazione

Il Ministero e l'Aci incroceranno i dati trimestralmente per individuare i veicoli privi di RC auto, attivando controlli immediati da parte delle forze dell'ordine per sanzionare i trasgressori.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in stretta collaborazione con l'Automobile Club d'Italia, avvierà un sistema rafforzato per individuare e sanzionare i veicoli circolanti senza la copertura assicurativa obbligatoria. Questa nuova misura, introdotta dalla recente manovra economica, mira a contrastare il fenomeno dei conducenti che eludono i propri obblighi di legge, garantendo al contempo una maggiore sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada.

Meccanismo di controllo e incrocio dati

La procedura operativa prevede che le due amministrazioni possano effettuare l'incrocio delle informazioni provenienti da diverse banche dati con una periodicità almeno trimestrale. L'obiettivo è far emergere con precisione i veicoli per i quali non risulta registrata una copertura assicurativa valida né alcuna delle deroghe previste dalla normativa vigente. Questa azione concertata permette di creare un quadro aggiornato e realistico della situazione assicurativa del parco veicolare nazionale.

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Le informazioni raccolte attraverso questo complesso meccanismo di interconnessione potranno essere utilizzate per l'adozione delle opportune iniziative volte alla regolarizzazione delle posizioni assicurative dei conducenti coinvolti. Inoltre, i dati emersi saranno messi immediatamente a disposizione degli organi di polizia stradale, consentendo loro di effettuare controlli mirati e rapidi per l'accertamento delle violazioni, agendo così come deterrente effettivo contro chi viaggia senza copertura.

Fonti informative e piattaforme digitali

Per realizzare questo obiettivo di trasparenza e controllo, saranno coinvolte diverse strutture informative fondamentali. Tra queste figura l'archivio delle coperture assicurative, che viene alimentato in tempo reale dalle imprese assicuratrici, garantendo la massima attualità dei dati disponibili. A supporto di questa operazione vi è anche l'Archivio nazionale dei veicoli, istituito specificamente per la sicurezza stradale e per il monitoraggio costante dello stato dei mezzi in circolazione.

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Un ruolo cruciale sarà svolto dal sistema informativo del pubblico registro automobilistico, noto come Pra, che include anche i veicoli immatricolati all'estero che circolano in Italia o che sono in disponibilità di residenti. Completa il quadro informativo il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, il quale contiene i dati dettagliati sulle demolizioni effettuate e sulle consegne delle targhe, permettendo di escludere dal circuito di ricerca i mezzi già radiati.

Implementazione normativa e costi

La definizione tecnica delle modalità operative sarà affidata a un decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della manovra. Questo provvedimento stabilirà, tra l'altro, le regole per l'interoperabilità tra le varie banche dati tramite la Piattaforma digitale nazionale dei dati. Verranno inoltre disciplinate le precise modalità di trattamento e conservazione dei dati sensibili, nel rispetto delle normative sulla privacy e sulla protezione delle informazioni personali.

Le amministrazioni interessate saranno tenute ad attuare tutte le misure previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a loro disposizione. È stato infatti espressamente indicato che queste attività dovranno essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ottimizzando l'uso delle infrastrutture digitali e del personale già esistente nel settore dei trasporti e dell'automobilismo.