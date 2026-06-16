Ministero ispeziona liceo per striscione L'Italia agli italiani

Il Ministero dell'Istruzione avvia un'indagine su uno striscione controverso esposto al liceo classico Vincenzo Monti di Cesena. Due studenti hanno ricevuto sei in condotta e dovranno preparare un tema sulla cittadinanza attiva per l'esame di maturità. Il Ministro Valditara chiarisce la posizione dello slogan.

Stefano De Martino non ha bisogno di benedizioni. Sanremo? L'importante è che al centro rimanga la musica italiana. Così Carlo Conti.

Ora sarà il ministero dell'Istruzione e del merito di Giuseppe Valditara a occuparsi dello striscione L'Italia agli italiani esposto durante l'ultimo giorno di scuola al liceo classico Vincenzo Monti di Cesena. In Romagna arrivano gli ispettori ministeriali tramite l'ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna per indagare le decisioni prese dal consiglio di classe nei confronti dei due studenti responsabili.

Dopo lo striscione entrambi hanno ricevuto sei in condotta e dovranno preparare un tema in materia di cittadinanza attiva e solidale da discutere durante il colloquio della maturità su leggi razziali Giornata del Ricordo e il saggio Gli africani siamo noi del genetista Guido Barbujani. L'episodio risale alla mattina di sabato 6 giugno.

Durante la tradizionale festa di fine anno tra le ultime classi quinte nel cortile dell'istituto da una finestra del secondo piano è stato calato per alcuni minuti un lenzuolo bianco con la frase L'Italia agli italiani tracciata in vernice nera. Docenti e rappresentanti degli studenti sono intervenuti per rimuoverlo. I due maturandi sono stati identificati rapidamente e hanno riconosciuto di essere gli autori del gesto durante un colloquio con la coordinatrice di classe.

Sulle prime battute si era parlato anche di cori inneggianti la Decima Mas la formazione militare di epoca fascista anche se sul punto gli studenti hanno negato un loro coinvolgimento. Anche Roberto Vannacci era intervenuto sulla questione commentandola sui social.

Lo striscione è stato anche esposto durante la Costituente del suo neonato partito politico Futuro nazionale e messo in risalto da Rossano Sasso deputato di Futuro nazionale che durante il raduno lo ha mostrato alla folla Chiediamo a settembre a tutti gli studenti delle scuole di esporre lo striscione L'Italia agli italiani e di cantare l'inno di Mameli. La decisione del consiglio di classe sei in condotta e il tema per la maturità Al termine degli scrutini il consiglio di classe ha dato a entrambi gli studenti sei in condotta.

Il voto permette l'ammissione all'esame di Stato ma la normativa stabilisce che con sei in condotta il candidato debba presentare e trattare durante il colloquio un elaborato critico dedicato alla cittadinanza attiva e solidale. Uno dei ragazzi ha raccontato che il sei sarebbe stato motivato dalla mancata autorizzazione ad affiggere lo striscione mentre i materiali proposti per l'elaborato riguarderebbero tra gli altri temi le leggi razziali le migrazioni e un testo su leggi razziali Giornata del Ricordo e il saggio Gli africani siamo noi del genetista Guido Barbujani.

Prima dell'ispezione l'Ufficio scolastico regionale aveva già chiesto una relazione all'ambito territoriale di Forlì-Cesena e chiarimenti alla dirigente del liceo Maria Silvia Arcuti. Dopo avere esaminato la documentazione il Ministero ha ritenuto necessario un ulteriore accertamento perché il voto di comportamento pare afferire esclusivamente alla violazione di regole di condotta scolastica. Occorre dunque verificare se lo slogan abbia in qualche modo condizionato l'oggetto dell'elaborato critico.

Sulla vicenda era intervenuto lo stesso ministro Giuseppe Valditara per il titolare dell'Istruzione la frase L'Italia agli italiani considerata isolatamente di per sé non ha alcun contenuto razzista. L'accertamento dovrà ricostruire innanzitutto la motivazione esatta del sei in condotta verificando se il voto sia stato attribuito per l'affissione non autorizzata per il contenuto dello slogan o per un insieme di comportamenti emersi e valutati durante l'intero anno scolastico





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Striscione L'italia Agli Italiani Liceo Vincenzo Monti Cesena Ministero Ispezione Scolastica Sei In Condotta Giuseppe Valditara

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Audace Cerignola, colpo di scena per Vincenzo Maiuri: addio congelatoDoveva essere una semplice formalità, ma la situazione panchina in casa Audace Cerignola ha preso una piega inattesa.

Read more »

Cavese, rinnovo di contratto per il ds Vincenzo De Liguori: firma fino al 2028Cavese 1919 rende noto di aver prolungato il contratto in essere con il Direttore Sportivo Vincenzo De Liguori, fissando la nuova scadenza al 30 Giugno 2028.

Read more »

Salerno, la nuova crociata di Vincenzo De Luca: 'Cafoni zero'Il sindaco: 'Faremo le piazze della ceramica e quelle della moda di Positano. Stop a musica ad alto volume e a chi fa le corse con le moto con le marmitte sfondate'.

Read more »

Il regista israeliano Eran Riklis: “L’ignoranza genera violenza, l’istruzione porta speranza”Il cineasta di “La sposa siriana”, “Il giardino di limoni” e “Leggere Lolita a Teheran” al festival Ebraica a Roma: «I miei film non sono politici. Raccontano …

Read more »