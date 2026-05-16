Il Festival dell’Economia di Trento, organizzato per il quinto anno consecutivo dal Gruppo Il Sole 24 ORE e Trentino Marketing, si conferma luogo imprescindibile di confronto sui grandi temi economici, sociali e istituzionali. La partecipazione di ministri, leader politici e premi Nobel rende l’evento ancora più significativo e attrattivo. Il tema della XXI edizione ‘Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani’ verrà approfondito attraverso molteplici prospettive e livelli di analisi, coinvolgendo più di 700 relatori, tra cui 5 Premi Nobel, 122 relatori del mondo accademico, 35 economisti nazionali e internazionali, 95 rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, 129 tra manager e imprenditori.

Ministri, leader politici , premi Nobel al Festival dell’Economia di Trento 2026 In arrivo 20 Ministri. Elly Schlein, e per la prima volta, Matteo Renzi e Carlo Calenda.

Da mercoledì 20 a domenica 24 maggioIl Festival dell’Economia di Trento, organizzato per il quinto anno consecutivo dal Gruppo Il Sole 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con la collaborazione del Comune e dell’Università di Trento, si conferma luogo imprescindibile di confronto sui grandi temi economici, sociali e istituzionali, grazie alla straordinaria partecipazione di ministri, viceministri, sottosegretari, autorità, leader politici e rappresentanti del mondo del lavoro. Dal 20 al 24 maggio, il tema della XXI edizione ‘Dal mercato ai nuovi poteri.

Le speranze dei giovani’ verrà approfondito attraverso molteplici prospettive e livelli di analisi, all’interno di un programma articolato che conta oltre 300 appuntamenti e coinvolge più di 700 relatori, tra cui 5 Premi Nobel, 122 relatori del mondo accademico, 35 economisti nazionali e internazionali, 95 rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, 129 tra manager e imprenditori. Cinque giornate di dialoghi e dibattiti vedranno protagonisti alcuni tra i principali esponenti del Governo e della politica italiana (20 Ministri e 3 leader delle opposizioni), insieme a rappresentanti delle istituzioni e delle autorità civili e di sicurezza, impegnati in panel di alto profilo su riforme, mercato del lavoro, transizione energetica, sanità, istruzione, infrastrutture, innovazione e futuro delle giovani generazioni.

Il Festival si conferma così crocevia di riflessione e dibattito pubblico, capace di mettere in relazione istituzioni, imprese e società civile, affiancando al programma principale le iniziative di ‘Fuori Festival’, ‘Economie dei Territori’ e ‘Incontri con l’Autore’. Di seguito, la panoramica sulla partecipazione dei protagonisti istituzionali dell’edizione 2026. Tutti i dettagli del programma sono disponibili sul sito ufficiale del Festival





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