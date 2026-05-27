Ministri UE a Cipro per discutere la strategia verso possibili colloqui con la Russia

Riunione informale dei ministri degli Esteri europei a Cipro per definire le precondizioni e gli obiettivi di eventuali negoziati con Mosca, mentre l'Ucraina spinge per un ruolo attivo dell'Europa e il Cremlino apre a contatti.

I ministri degli Affari Esteri dell'Unione Europea si riuniranno giovedì a Cipro per un incontro informale, nel corso del quale discuteranno la strategia da adottare riguardo a possibili futuri colloqui con la Russia .

La riunione arriva in un momento in cui l'Ucraina spinge affinché l'Europa giochi un ruolo attivo nei negoziati con Mosca, mentre gli Stati Uniti, tradizionalmente in prima linea nella mediazione, sembrano concentrati su altri fronti, in particolare sul conflitto con l'Iran. L'UE ha mantenuto una politically di isolamento nei confronti di Mosca dall'invasione dell'Ucraina nel 2022, con sanzioni e contatti politico-diplomatici ridotti al minimo.

Tuttavia, con il conflitto ormai al quinto anno e i colloqui internazionali finora privi di progressi concreti, alcuni funzionari europei sostengono che il blocco debba prepararsi a un eventuale ritorno al dialogo. Il Cremlino, infatti, ha recentemente espresso apertura a negoziati con l'Europa, una mossa interpretata da molti come un tentativo di dividere il fronte occidentale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha più volte invitato a rivitalizzare la diplomazia e a coinvolgere l'UE in modo più diretto, sottolineando la necessità di definire chi rappresenterà concretamente l'Europa al tavolo. Il capo della diplomazia europea, Kaja Kallas, intende focalizzare la discussione sulle richieste che l'UE dovrebbe avanzare alla Russia in vista di qualsiasi negoziato.

Tra queste figurano un cessate il fuoco verificabile, il ritiro completo delle forze russe non solo dall'Ucraina ma anche da Moldova e Georgia, e la cessazione delle attività cibernetiche, dei droni e delle campagne di disinformazione contro il continente europeo. Tuttavia, non esiste ancora un consenso unanime tra gli stati membri su quali condizioni porre, né su se e quando avviare un dialogo.

Diversi funzionari ritengono che sia prematuro parlare di negoziati, dato che non vi sono segnali da Mosca di una reale volontà di discutere seriamente.

"Il focus dovrebbe essere sulla sostanza, non sulla forma di un possibile inviato", ha dichiarato un diplomatico, sottolineando che l'idea di nominare un mediatore speciale è ancoraSpeculativa. L'UE ha già respinto l'ipotesi che l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, considerato vicino a Putin, possa rappresentare l'Europa in eventuali colloqui. Le divisioni interne all'UE complicano ulteriormente la definizione di una linea comune. Mentre la maggior parte dei governi rimane ferma nel sostegno all'Ucraina, le opinioni divergono sul futuro rapporto con la Russia.

Alcuni sostengono che non vi sia alcuna base per un dialogo finché Mosca non dimostri un cambio di atteggiamento sostanziale, altri temono che un irrigidimento eccessivo possa far perdere all'Europa influenza nella gestione della crisi. La posizione ucraina è altrettanto sfumata: da un lato Kyiv desidera un coinvolgimento europeo come contrappeso alla possibile disimpegno degli Stati Uniti; dall'altro, fonti diplomatiche ucraine ammettono che non vi sono segnali rassicuranti dal Cremlino.

Il presidente finlandese Alexander Stubb ha suggerito che i colloqui dovrebbero iniziare solo quando l'Ucraina sarà in una posizione di forza, ritenendo che Kyiv sia ora militarmente più forte che mai. La questione centrale rimane quindi se e come l'Europa possa o debba esercitare un ruolo autonomy nella ricerca di una soluzione diplomatica, in un contesto internazionale sempre più frammentato





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