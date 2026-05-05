Ministro dell'Economia propone tassa sugli extraprofitti energetici e flessibilità fiscale per la crisi iraniana

Il Ministro dell'Economia italiano ha presentato all'Eurogruppo una proposta per affrontare la crisi energetica, sostenendo una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche e un'estensione della clausola di salvaguardia nazionale. Il Commissario Europeo Dombrovskis ha espresso cautela su un'iniziativa europea sulla tassazione, ma ha aperto alla possibilità di misure nazionali. Si discute anche della resilienza del settore bancario europeo.

Il Ministro dell'Economia ha presentato una proposta dettagliata per affrontare la crescente crisi energetica , esacerbata dalle tensioni in Iran . La sua argomentazione principale si concentra sulla necessità di un'azione immediata e coordinata a livello europeo, abbandonando un approccio di mera osservazione.

In particolare, il Ministro ha espresso un forte sostegno all'introduzione di una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche, un'iniziativa già promossa congiuntamente da Italia, Germania, Portogallo, Austria e Spagna attraverso una lettera formale inviata alla Commissione Europea il 3 aprile. Questa misura, secondo il Ministro, rappresenterebbe un passo significativo per redistribuire la ricchezza generata dall'aumento dei prezzi dell'energia e mitigare l'impatto economico sui cittadini e sulle imprese.

Inoltre, ha sollevato la possibilità di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale, mantenendo inalterato il tetto esistente, per consentire una maggiore flessibilità fiscale in risposta alle conseguenze negative della crisi iraniana sul settore energetico, invocando le disposizioni relative alla sicurezza nazionale già previste nel Temporary Framework approvato dalla Commissione Europea. Questa estensione permetterebbe all'Italia di adottare misure di sostegno più incisive senza violare le regole del Patto di stabilità.

Il Ministro ha sottolineato l'urgenza di agire, affermando che il momento di attendere e vedere è ormai superato. La reazione a queste proposte è stata variegata. Il Commissario Europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis, ha riconosciuto la legittimità della tassazione degli extraprofitti come strumento a disposizione degli Stati membri, ma ha espresso cautela riguardo a un'iniziativa a livello europeo, citando i risultati contrastanti ottenuti durante la precedente crisi energetica.

Ha tuttavia ribadito che, se gli Stati membri desiderano implementare tale misura a livello nazionale, la Commissione Europea non si opporrà. Per quanto riguarda l'estensione della clausola di salvaguardia nazionale, Dombrovskis ha evidenziato le diverse opinioni tra gli Stati membri sulla risposta fiscale appropriata, sottolineando l'importanza di un approccio coordinato e di misure temporanee e mirate con un impatto fiscale contenuto.

La discussione ha evidenziato la complessità della situazione e la necessità di trovare un equilibrio tra la flessibilità necessaria per affrontare la crisi e il rispetto delle regole fiscali europee. L'Eurogruppo ha quindi rappresentato un forum di confronto aperto e costruttivo, in cui sono state espresse diverse prospettive e sono state esplorate possibili soluzioni.

La Commissione Europea si impegna a continuare a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri, inclusa l'Italia, per sviluppare una risposta di politica fiscale efficace e sostenibile. Parallelamente alle discussioni sulla politica fiscale e energetica, è stata posta l'attenzione sulla resilienza del settore bancario europeo.

Claudia Buch, responsabile della vigilanza bancaria BCE, ha affermato che il settore bancario rimane solido, ma ha avvertito che questa resilienza potrebbe essere messa alla prova dalle crescenti tensioni geopolitiche e dalle loro implicazioni sui prezzi dell'energia, sull'inflazione e sulla crescita economica. L'aumento dei premi per il rischio e il calo dei prezzi azionari potrebbero pesare sugli investimenti e sulla capacità dei debitori di rimborsare i prestiti, con conseguenze potenzialmente negative per le banche.

Buch ha sottolineato che il conflitto in Medio Oriente si aggiunge a un contesto geopolitico già complesso, amplificando le sfide economiche e finanziarie. L'Italia, in particolare, è considerata più vulnerabile di altri paesi europei a causa della sua dipendenza dal gas come fonte di energia. La combinazione di inflazione in aumento, crescita rallentata e tensioni geopolitiche richiede un monitoraggio attento e una gestione prudente dei rischi finanziari.

La vigilanza bancaria BCE continuerà a monitorare da vicino la situazione e a collaborare con le autorità nazionali per garantire la stabilità del sistema finanziario europeo. La discussione ha evidenziato la necessità di rafforzare la resilienza del settore bancario e di adottare misure preventive per mitigare i rischi derivanti dalle crescenti incertezze economiche e geopolitiche





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