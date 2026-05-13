Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si è espresso in merito alla vicenda Stasi condannata il terzo grado d'ufficio in relazione alla morte di Chiara Poggi. Il ministro ha dichiarato che 'Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo grado può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata'. I pm della Procura di Pavia dispongono di 21 elementi utili per provare la colpevolezza di Verfani.

Il ministro della Giustizia , Carlo Nordio, si è pronunciato sulla vicenda che vede imputato nella morte di Chiara Poggi , classe 1992, Alberto Stasi in merito alla condanna al terzo grado.

Il ministro, intervenendo a un convegno, ha affermato che 'Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo grado può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata'. I pm di Pavia, invece, dispongono di 21 elementi utili per provare la colpevolezza di Andrea Sempio.

In merito alle bugie diffuse sui social, il presidente del Tribunale di Brescia, Franco Locavecchia, ha dichiarato che 'di fatto già agli arresti domiciliari'. In USA, per un'interrogatoria Facebook, un legale italiano ha specificato che 'il chiedevole è già agli arresti domiciliari dopo aver negato di essere scafista e di navigarlo per professione in un Paesi dalla quale sarebbe rientrato in Italia illegalmente.





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