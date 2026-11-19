L'Interno Matteo Piantedosi chiarisce che gli attacchi hacker e i falsi allarmi in Italia non costituiscono una minaccia alla sicurezza nazionale. Il governo stabilisce nuove regole per le evacuazioni scolastiche e pubbliche, respingendo le critiche dell'opposizione sugli investimenti in cybersecurity. L'obiettivo dichiarato è destabilizzare le istituzioni attraverso il panico, ma le indagini sono ancora in corso. Non vi sono conferme sull'attribuzione della responsabilità.

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato giovedì che la recente ondata di attacchi hacker e falsi allarmi mirata a destabilizzare l'Italia non rappresenta alcuna minaccia concreta per la sicurezza nazionale. Queste operazioni ostili hanno colpito scuole, supermercati, banche del sangue, sistemi di controllo del traffico aereo e emittenti in tutta Europa, causando significativi disagi alla vita quotidiana.

Assenza di emergenza e nuove regole

Non è in corso alcuna emergenza che ponga un rischio immediato e tangibile per la sicurezza del paese, come ha confermato Piantedosi durante un intervento in Parlamento. Di fronte a questa situazione, il governo della Premier Giorgia Meloni ha stabilito una direttiva rigorosa: gli edifici pubblici non devono essere evacuati a meno che non vi siano prove concrete di un pericolo reale. Questa misura mira a prevenire il panico causato da ulteriori segnalazioni false e a gestire le crisi in modo razionale.

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Obiettivo destabilizzare le istituzioni

Secondo le analisi del governo, le operazioni ostili sembrano progettate per minare la fiducia del pubblico nelle istituzioni statali. Piantedosi ha specificato che gli autori stanno sfruttando la facilità delle comunicazioni anonime per massimizzare la copertura mediatica e l'impatto emotivo delle notizie. Le e-mail contenenti minacce, inclusi i falsi allarmi riguardanti voli aerei, sono state inizialmente verificate come provenienti da account stranieri compromessi. Queste credenziali sono già oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali competenti.

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Ipotesi russe e responsabilità

Alcuni funzionari europei sospettano che la Russia possa essere dietro a questa campagna mirata contro i paesi che hanno sostenuto l'Ucraina dopo l'invasione di Mosca. L'ambasciata russa in Italia si è offerta di fornire assistenza nell'identificazione dei responsabili degli attacchi. Tuttavia, il Ministro dell'Interno ha dichiarato che è ancora prematuro attribuire la responsabilità ufficiale degli eventi, sebbene l'unico attacco informatico su larga scala finora confermato abbia colpito i sistemi di refrigerazione dei supermercati all'inizio di questo mese.

Critiche e investimenti in cybersecurity

Dopo un incontro con Meloni la settimana scorsa, i partiti dell'opposizione hanno criticato aspramente il governo per quello che hanno descritto come un investimento inadeguato in cybersecurity. Piantedosi ha respinto queste critiche, sostenendo che la spesa per la cybersecurity è destinata ad aumentare significativamente. Le previsioni indicano un incremento da 203 milioni di euro nel corrente anno a 299 milioni di dollari nel 2027. Questa differenza riflette il valore in dollari di 328 milioni di euro, dimostrando l'impegno istituzionale a rafforzare le difese digitali del paese nel lungo termine.