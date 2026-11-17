A Minneapolis è stato arrestato Samit Apurva Patel, accusato di tentato omicidio contro Mohamed Yusuf, autista Uber gravemente ferito a Hopkins il 14 novembre.

Il procuratore della contea di Hennepin, Mary Moriarty, ha annunciato che Samit Apurva Patel, di 25 anni, è stato accusato di tentato omicidio di secondo grado e furto d'auto con violenza di primo grado per l'aggressione subita da Mohamed Yusuf. L'incidente, definito "incredibilmente brutale", ha avuto luogo sabato, il 14 novembre, nella città di Hopkins nel Minnesota, coinvolgendo un autista Uber di origine somalo-americana.

Dettagli dell'arresto e delle accuse

Patel è stato arrestato sabato dopo che le indagini hanno collegato il sospettato al veicolo coinvolto nell'attacco. L'ufficio della procuratrice ha presentato le accuse ufficiali martedì, confermando che Yusuf è rimasto in gravi condizioni dopo l'interazione con il passeggero. Il conducente è attualmente ricoverato in coma, mentre la sua famiglia richiede che l'attacco venga classificato come crimine d'odio.

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La denuncia ufficiale indica che Patel ha chiesto il nome di Yusuf durante la corsa, commentando negativamente il suo nome somalo. Il fratello dell'autista era al telefono con lui in quel momento e ha riferito delle parole del sospettato. Gli investigatori della polizia hanno confermato che stanno valutando attentamente se il pregiudizio abbia svolto un ruolo determinante nelle motivazioni dell'aggressore.

Gravità delle lesioni e dinamica dell'attacco

Le lesioni riportate da Mohamed Yusuf sono documentate nel rapporto medico-legale come estremamente severe e potenzialmente letali. Il conducente ha subito costole fratturate, una gamba rotta e gravi lesioni alla colonna vertebrale. Inoltre, ha riportato polmoni collassati e una significativa emorragia interna che ha richiesto la rimozione di diversi organi vitali.

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La dinamica dell'attacco emerge dai dettagli forniti dal procuratore Moriarty. Yusuf è stato presumibilmente trascinato fuori dal veicolo e si trovava in piedi quando Patel, al volante, è passato sopra di lui. Vi sono indizi che suggeriscono che l'automobile potrebbe essere tornata indietro per investire nuovamente l'autista. Durante l'aggressione, Yusuf è stato anche strangolato con la sua cintura di sicurezza, amplificando la violenza dell'episodio.

Reazioni politiche e contesto sociale

Nonostante la gravità dei fatti, l'ufficio del procuratore ha dichiarato di non disporre di "prove sufficienti per dimostrare a una giuria, al di là di ogni ragionevole dubbio, che un pregiudizio specifico fosse la motivazione delle azioni del signor Patel". Questa mancanza di elementi probatori per una qualifica di crimine d'odio ha generato profonda preoccupazione tra gli attivisti per i diritti civili.

Moriarty ha espresso preoccupazione per l'ambiente in cui vivono i vicini somali nello stato. Ha sottolineato che la situazione è aggravata dai commenti fatti dal presidente Donald Trump e da molti funzionari del suo governo. La procuratrice ha accusato molte voci di demonizzare intere comunità di vicini, creando un clima di paura e insicurezza per i residenti somalo-americani.

Gli attivisti hanno già segnalato un aumento dell'islamofobia negli ultimi decenni, specialmente dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001. Il dibattito si è intensificato recentemente a causa delle politiche anti-immigrazione, della crescita dei movimenti suprematisti bianchi e delle conseguenze del conflitto israeliano-gaza, influenzando la percezione pubblica e la sicurezza delle minoranze.

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Prossimi passi e implicazioni legali

Il caso ora si sposta verso il sistema giudiziario per le fasi preliminari. Patel è in custodia e affronterà un processo in cui la difesa e l'accusa discuteranno la responsabilità penale per tentato omicidio e furto d'auto. La famiglia di Yusuf continuerà a sostenere che l'attacco è stato motivato da pregiudizio, indipendentemente dalla posizione ufficiale del procuratore.

La comunità locale e i gruppi per i diritti civili monitoreranno l'evoluzione della causa. L'impatto sociale di questo evento riflette le tensioni più ampie riguardanti l'integrazione e la sicurezza dei cittadini di origine somala negli Stati Uniti. Ogni sviluppo procedurale verrà valutato alla luce del contesto politico e sociale attuale.