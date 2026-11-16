Minorenne partorisce nascosta e neonata muore: i dettagli dell'inchiesta a Bergamo

A Bergamo una minore ha partorito da sola nascondendo la gravidanza. I genitori trovano la neonata senza vita. L'autopsia del 17 novembre chiarirà le cause.

Una tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre a Bergamo, quando una ragazza minorenne ha dato alla luce un bambino in completa solitudine all'interno della propria abitazione. L'evento, avvenuto nel corso di una gravidanza tenuta segreta per mesi, ha portato alla scoperta della piccola senza vita nei pressi del bagno familiare, scatenando una catena di allarmi e interventi delle autorità competenti.

I dettagli del parto e la scoperta

Secondo le ricostruzioni fornite dal quotidiano locale L'Eco di Bergamo, la giovane si è chiusa in bagno per partorire, senza dare alcun segnale di malessere o necessità di aiuto ai propri genitori nel corso dei mesi precedenti. Il parto è avvenuto al settimo mese di gestazione, indicando una nascita prematura che ha reso il quadro clinico immediatamente critico. Al termine del parto, la madre ha avvertito un improvviso malore, spingendola a chiedere soccorso ai familiari.

Also read Arresto 17enne Caivano Sparo Padre 300 Euro

I genitori, allertati dalla richiesta di aiuto, hanno fatto irruzione nella stanza e si sono trovati di fronte alla figlia in uno stato di shock fisico ed emotivo, insieme al corpo della neonata che risultava già privo di vita. La scoperta immediata ha portato i familiari a trasportare urgentemente la giovane in ospedale, dove il personale medico, valutando le circostanze estremamente delicate e l'età della paziente, ha ritenuto necessario coinvolgere immediatamente le forze dell'ordine per le procedure di rito.

Stato di salute e ruolo delle autorità

Attualmente la giovane madre rimane ricoverata in struttura ospedaliera per le cure mediche necessarie al suo recupero post-partum. Non sono stati presi al momento provvedimenti legali o restrittivi a suo carico, trattandosi di una minorenne e considerando lo stato psicologico e fisico in cui versava al momento dei fatti. Le indagini sulla dinamica dell'accaduto sono state affidate ai Carabinieri, che stanno procedendo con cautela e rigore per ricostruire ogni singolo passaggio degli eventi.

Advertisement

La fase più critica per l'accertamento delle verità giuridiche e mediche riguarda la determinazione del momento esatto del decesso della neonata. I primi esami esterni sul corpo della piccola hanno fornito un quadro preliminare, ma gli inquirenti devono attendere i risultati scientifici definitivi per stabilire se la bambina sia nata già senza vita oppure se il decesso sia avvenuto dopo la nascita.

L'importanza cruciale dell'autopsia programdata

L'esame autoptico è fissato per domani, martedì 17 novembre, e rappresenta l'elemento chiave per dirimere il nodo scientifico dell'indagine. Questo procedimento diagnostico approfondito permetterà di stabilire con certezza se la neonata era deceduta al momento del parto o se la morte è sopravvenuta successivamente. Tale distinzione ha implicazioni decisive per la direzione delle indagini e per le eventuali valutazioni di responsabilità.

Se l'autopsia dovesse confermare che il decesso è avvenuto dopo la nascita, gli investigatori dovranno valutare attentamente l'eventuale incidenza di un mancato soccorso. La figura della giovane, essendo minorenne e in stato di shock, sarà valutata nel contesto della sua capacità di agire e delle sue condizioni psicologiche immediate post-partum, senza però alterare la gravità medica della situazione verificatasi.