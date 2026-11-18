Due minorenni accusati di aggressioni a Roma, incluso il ferimento di Davide Iacopini, sono stati collocati in comunità. Ecco i dettagli della decisione del Gip.

Due giovani autori di reati legati alla banda delle minicar sono stati destinati a una comunità educativa. La misura è stata eseguita il 17 novembre da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Roma. Questo provvedimento segue le aggressioni commesse nel capoluogo laziale, tra cui il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini.

Decisione del Gip sui minori indagati

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per minorenni ha disposto il collocamento in comunità. La motivazione principale risiede nel pericolo di recidiva e nella ripetitività degli episodi violenti. Il gip ha considerato che i due ragazzi potevano colpire ancora, giustificando così l'allontanamento dall'ambiente familiare.

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Modalità delle aggressioni e tempi stretti

La procura ha ricostruito i fatti indicando una sequenza rapida di violenze. La sera del 4 ottobre i giovani avrebbero compiuto tre aggressioni a distanza di appena dieci minuti l'una dall'altra. Gli inquirenti sottolineano come questa frequenza dimostri una spiccata facilità nel continuare a delinquere.

Continuità criminale e giorni successivi

La condotta violenta non si è esaurita nella serata iniziale. Le stesse tipologie di aggressioni sarebbero proseguite anche il giorno successivo. Il giudice ha ritenuto che questa continuità confermasse la gravità degli indizi a carico degli indagati e la necessità di un intervento immediato per la società.

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Posizione della procura e dettagli del caso

La procuratrice Giovanna Lebboroni ha chiarito i motivi della misura cautelare in una nota ufficiale. Ha affermato che il gip ha riconosciuto sia la presenza di gravi indizi sia la necessità di intervenire per evitare nuovi reati. La decisione sottolinea la pericolosità sociale demonstrata dai fatti verificatisi in un arco temporale brevissimo.

Conseguenze legali e sicurezza pubblica

La collocazione in comunità rappresenta una misura protettiva e rieducativa per i minorenni. Questa scelta mira a prevenire ulteriori azioni criminali e a garantire la sicurezza pubblica. Il caso attira l'attenzione sulla gestione della devianza giovanile legata all'uso di veicoli a due ruote in ambito urbano.