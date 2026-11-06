Minotaur: Andrei Zvjagincev e lo spazio russo tra potere e indifferenza

L'analisi del nuovo film di Andrei Zvjagincev premiato a Cannes. Come Minotaur trasforma lo spazio russo in simbolo di corruzione e isolamento psicologico.

Il regista russo Andrei Zvjagincev presenta Minotaur, opera premiata a Cannes attualmente nelle sale italiane. Il film esplora la natura dello spazio russo contemporaneo.

Lo spazio come protagonista del cinema russo

La tradizione cinematografica russa attribuisce allo spazio un ruolo centrale. Il regista Sergei Bondarchuk lo dimostra in Guerra e pace del 1966. Questo colosso sovietico, vincitore dell'Oscar per il miglior film straniero, dura quasi otto ore.

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L'incipit dura cinque minuti. La telecamera scende sulla terra russa. Mostra foreste, fiumi, campi e radure. Il cielo si unisce all'orizzonte. Solo alla fine la telecamera entra in un salotto di San Pietroburgo.

Il film di Bondarchuk, nato in Ucraina, riflette una cultura sovietica che interpreta la narrazione russa. Lo spazio è un protagonista, non uno sfondo. Minotaur segue questa tradizione. Zvjagincev contesta l'idea metafisica dello spazio. Lo riporta al sistema del potere.

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Trama: una famiglia russa moderna in crisi

Minotaur racconta una famiglia che ricorda quelle occidentali. Vivono in provincia, lontano da Mosca. La casa è moderna e funzionale. Si trova in un enorme bosco isolato. Non ci sono vicini.

Gleb è un imprenditore di successo. Sua moglie Galina è una casalinga insoddisfatta. Hanno un figlio adolescente con problemi scolastici. Gleb insegna violenza al figlio per difendersi.

Galina ha un amante segreto. I genitori hanno poco da dirsi. La casa è un archetipo di favola. Il bosco offre protezione ma anche pericolo. Si può perdere tra gli alberi.

Corruzione politica e assenza di castigo

La trama introduce elementi politici concreti. Gleb viene convocato dal sindaco. È in corso l'operazione speciale in Ucraina. Servono soldati.

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Ogni imprenditore deve fornire uomini allo Stato. La situazione ricorda Anime morte di Gogol. Gleb e Galina cenano con amici in città. I discorsi sono vacui e spesso volgari.

Gleb commette un delitto in città. Non subisce castigo. Il potere è corrotto. Lui è complice della corruzione. L'ufficio ha pareti di vetro. Tutto è trasparente.

Impatto psicologico e conclusioni del film

Lo spazio muto favorisce l'indifferenza. Diventa complicità criminale. Il riscatto finale non restituisce l'innocenza. È una possibilità oltre la terra. Un momento di illuminazione.