Minurso senza mandato dopo il mancato rinnovo all'ONU nel Sahara occidentale

Dopo il mancato rinnovo del mandato, la Minurso resta senza copertura ONU nel Sahara occidentale, mentre cresce la crisi umanitaria nei campi saharawi.

Il mancato rinnovo del mandato della Minurso è una notizia grave per il popolo saharawi e per le Nazioni Unite. Il 30 ottobre il Consiglio di Sicurezza non è riuscito ad approvare nessuna delle proposte sul futuro della missione, il cui mandato è scaduto il giorno successivo. La Minurso nel Sahara occidentale resta quindi senza un quadro di riferimento internazionale.

La missione era stata istituita nel 1991 per accompagnare il processo di autodeterminazione del Sahara occidentale. Il conflitto resta aperto, e la sua assenza rischia di lasciare il territorio senza un presidio internazionale stabile.

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La missione ha quindi un valore politico oltre che operativo. Il suo mandato era uno dei pochi strumenti condivisi di presenza dell'ONU sul terreno.

Consiglio di Sicurezza e veto russo sulla Minurso

La bozza presentata dagli Stati Uniti indicava il piano di autonomia marocchino come base per il negoziato. Secondo il Fronte Polisario, questa impostazione avrebbe indebolito il processo di pace e il diritto dei saharawi all'autodeterminazione.

La Russia ha posto il veto sulla bozza statunitense. Successivamente è stata respinta anche la proposta russa di prorogare la missione senza modifiche.

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Nella votazione sulla proposta russa il voto contrario degli Stati Uniti e le astensioni degli altri membri non hanno permesso di raggiungere i nove voti necessari. Il risultato ha lasciato la missione senza un nuovo mandato.

Posizione del Fronte Polisario sul negoziato

Il Fronte Polisario ha accolto con favore il mancato via libera alla bozza statunitense. Ha ribadito che la Minurso fu istituita sulla base di un accordo tra le parti.

Secondo il movimento, modificarne unilateralmente il mandato sarebbe inaccettabile. Il Polisario, legittimo rappresentante del popolo saharawi, deve essere parte di ogni negoziato che riguardi il futuro del territorio.

La crisi diplomatica si consuma mentre la questione del Sahara occidentale resta irrisolta da decenni, con una popolazione che attende una prospettiva politica chiara.

Campi profughi saharawi e crisi umanitaria

Nei cinque campi profughi vicino a Tindouf, in Algeria, oltre 170.000 saharawi vivono da decenni in condizioni difficili. La crisi politica si intreccia quindi con un'emergenza che riguarda intere generazioni.

Le agenzie delle Nazioni Unite indicano in circa 173.600 le persone da raggiungere con il piano di risposta umanitaria 2026-2027. Si tratta di una cifra di pianificazione, non di un censimento.

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Secondo lo stesso piano, il 77 per cento della popolazione dipende dagli aiuti per i bisogni alimentari essenziali. Tra i bambini sotto i cinque anni la malnutrizione acuta riguarda il 14 per cento, mentre l'anemia supera il 65 per cento tra donne e bambini.

Oltre 13.000 famiglie attendono nuove tende e l'approvvigionamento idrico resta sotto gli standard umanitari. Queste condizioni pesano soprattutto sui più giovani.

A questa precarietà si sommano le difficoltà della scuola. Secondo UNICEF la frequenza non si traduce ancora in un apprendimento adeguato, e il sistema dipende in larga parte da insegnanti volontari che lavorano senza condizioni di base sufficienti.

Ruolo dell'Italia e richiesta al Parlamento

È grave anche il silenzio del governo italiano sul mancato rinnovo della missione. La Farnesina afferma di sostenere la mediazione delle Nazioni Unite e i negoziati diretti tra Marocco e Fronte Polisario.

Di fronte a una missione Onu rimasta senza mandato, però, serve una presa di posizione chiara e pubblica. Le dichiarazioni di principio, secondo chi chiede un intervento più deciso, non bastano.

L'Italia deve agire nelle sedi internazionali ed europee per garantire una presenza dell'ONU sul terreno e rilanciare un negoziato fondato sul diritto internazionale e sul diritto dei saharawi all'autodeterminazione.

Il primo firmatario di una risoluzione a sostegno del popolo saharawi, in qualità di presidente dell'Intergruppo parlamentare di amicizia con il popolo saharawi, chiede che il governo si adoperi perché la Camera discuta il testo. È il momento di tradurre gli impegni dichiarati in iniziative concrete.