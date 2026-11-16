Miriam la camionista argentina: stipendio, sacrifici e la vita sulle strade europee

Stipendio medio di 37mila euro l'anno per i camionisti in Spagna. Miriam, 22 anni, racconta la dura realtà dei trasporti internazionali e i sacrifici quotidiani.

Lo stipendio medio annuo lordo per un camionista impiegato nei trasporti internazionali in Spagna è stimato in 37mila euro, corrispondenti a circa 3mila euro al mese su dodici mensilità. Questa cifra, riportata dal quotidiano spagnolo 20minutos, supera di circa 7mila euro la retribuzione di chi opera esclusivamente su tratte nazionali, ma nasconde un costo umano elevatissimo fatto di mesi lontani da casa.

La scelta di Miriam e la separazione dalla famiglia

Miriam, una giovane camionista argentina di 22 anni, ha trasformato la sua passione per i motori in una professione su cui scommette tutto. Conosciuta sui social come @lachicacamionera, la ragazza racconta di passare tra i 22 e i 24 giorni al mese lontano da casa per motivi di lavoro. Quando finalmente rientra, rimane a domicilio solo per tre o quattro giorni, un lasso di tempo che nella bassa stagione può ridursi drasticamente a soli due giorni prima della partenza successiva.

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Logistica complessa e routine alimentare in cabina

La gestione della vita quotidiana in viaggio richiede una disciplina ferrea e una pianificazione meticolosa. Miriam non si limita a guidare, ma deve conciliare orari di guida, attese in magazzino e burocrazia con il bisogno di cura personale. Per ottimizzare i tempi di riposo, inizia a cucinare durante il viaggio di ritorno, preparando fino a 40 porzioni di cibo da congelare. Queste razioni, conservate in un frigorifero da 55 litri montato nella cabina, le garantiscono pasti pronti per circa tre settimane, permettendole di mangiare senza dover fermarsi in ristoranti o strutture esterne.

Normativa europea e sfide della guida professionale

Il contesto normativo europeo impone limiti rigorosi alla guida, fissando un massimo di nove ore giornaliere con la possibilità di estenderle a dieci per due volte la settimana. Tuttavia, la giornata lavorativa reale include molte altre attività non retribuite o non contabilizzate come ore di guida, come le operazioni di carico e scarico, le pratiche doganali e gli imprevisti stradali. La difficoltà principale spesso risiede nella ricerca di spazi adeguati, specialmente per le necessità igieniche più basilari come la doccia, dato che non tutte le aree di sosta offrono servizi funzionali.

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L'inglese come chiave per il successo internazionale

Oltre alle capacità di guida e organizzazione, Miriam sottolinea l'importanza cruciale della competenza linguistica. Per chi intende operare su rotte che attraversano Spagna, Francia, Italia, Germania e Polonia, lo studio dell'inglese diventa quasi obbligatorio, poiché costituisce la lingua franca necessaria per comunicare con colleghi, clienti e autorità locali. La stessa Miriam ammette di dover talvolta chiedere assistenza ai colleghi per superare le barriere linguistiche, ma ritiene questa preparazione indispensabile per un professionista moderno.

Un ruolo di ispirazione nel settore maschile

Nel settore dei trasporti, tradizionalmente a prevalenza maschile, Miriam cerca di incoraggiare altre donne a intraprendere questa carriera. Inizialmente spaventata dall'idea di non essere all'altezza, la giovane argentina ha sviluppato una forte fiducia nelle proprie capacità grazie all'esperienza diretta. Attraverso i suoi video e la condivisione della sua routine, offre una prospettiva reale su un lavoro fisicamente e mentalmente impegnativo, che premia con uno stipendio competitivo ma richiede una dedizione totale alla professione.