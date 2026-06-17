Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Miriam Leone conquista il red carpet di Taormina con stile minimalista e tonalità rosse

Spettacolo News

Miriam Leone conquista il red carpet di Taormina con stile minimalista e tonalità rosse
Miriam LeoneFilm Festival TaorminaTrucco Rosso
📆6/17/2026 7:13 AM
📰IOdonna
34 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 75%

La Regina di Taormina ha scelto un trucco monocromo rosso e un abito dal design avanguardistico, celebrazione della bellezza contemporanea e delle radici etniche siciliane.

Miriam Leone ha illuminato il red carpet del Film Festival di Taormina con una presenza scenica che ha saputo coniugare eleganza avanguardistica e radici culturali profonde.

Il suo outfit, un doppio abito con corsetto drapé dal colore ghiaccio, ha catturato l'attenzione di fotografi e spettatori, richiamando la freschezza dei suoi occhi e la luminosità del mare siciliano. La silhouette, decisamente moderna, è stata arricchita da un trucco monocromo rosso, che ha avvolto le labbra in una finitura glassata e ha definito gli occhi con un ombretto strategico, creando un contrasto intenso con la pelle dalla tonalità neutra.

Le unghie, corte e verniciate di un rouge noir, hanno completato un look in cui ogni elemento aveva una funzione estetica e simbolica, evitando ogni eccesso barocco a favore di un'estetica essenziale ma d'impatto

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IOdonna /  🏆 9. in İT

Miriam Leone Film Festival Taormina Trucco Rosso Moda Avanguardistica Beauty Italiano

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Capelli a specchio e tasche invisibili: la lezione di stile di Miriam Leone a TaorminaCapelli a specchio e tasche invisibili: la lezione di stile di Miriam Leone a TaorminaLa spallina scesa con studiata disinvoltura e il segreto delle tasche nascoste: Miriam Leone a Taormina ha dato a tutte una lezione di 'quiet luxury'
Read more »

Russell Crowe al Festival del Cinema di TaorminaRussell Crowe al Festival del Cinema di TaorminaL'attore ha presentato il suo ultimo film, La Vendetta Perfetta - Bear Country
Read more »

In Spagna Leone XIV non ha accontentato fino in fondo nessunoIn Spagna Leone XIV non ha accontentato fino in fondo nessunoL'ultimo viaggio apostolico ha mostrato che sia per la destra che per la sinistra è difficile tirare il papa dalla loro parte
Read more »

Miriam Leone emoziona al Taormina Film Festival 2026: 'Riportando tutto a casa'Miriam Leone emoziona al Taormina Film Festival 2026: 'Riportando tutto a casa'Miriam Leone partecipa al Taormina Film Festival 2026, riceve il Taormina Achievement Award e commuove il pubblico con un discorso sulle sue radici sicule. L'attrice, tra glamour e emozioni, indossa un abito di Bottega Veneta e ricorda il concetto di 'sicilitudine' di Leonardo Sciascia.
Read more »



Render Time: 2026-06-17 10:13:56