Miriam Leone conquista il red carpet di Taormina con stile minimalista e tonalità rosse

La Regina di Taormina ha scelto un trucco monocromo rosso e un abito dal design avanguardistico, celebrazione della bellezza contemporanea e delle radici etniche siciliane.

Miriam Leone ha illuminato il red carpet del Film Festival di Taormina con una presenza scenica che ha saputo coniugare eleganza avanguardistica e radici culturali profonde.

Il suo outfit, un doppio abito con corsetto drapé dal colore ghiaccio, ha catturato l'attenzione di fotografi e spettatori, richiamando la freschezza dei suoi occhi e la luminosità del mare siciliano. La silhouette, decisamente moderna, è stata arricchita da un trucco monocromo rosso, che ha avvolto le labbra in una finitura glassata e ha definito gli occhi con un ombretto strategico, creando un contrasto intenso con la pelle dalla tonalità neutra.

Le unghie, corte e verniciate di un rouge noir, hanno completato un look in cui ogni elemento aveva una funzione estetica e simbolica, evitando ogni eccesso barocco a favore di un'estetica essenziale ma d'impatto





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