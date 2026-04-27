Miriam Leone e il jet set a Ladispoli: un party esclusivo all'Antica Posta Hotel

Un evento di lusso e raffinatezza all'Antica Posta Hotel a Ladispoli, con la presenza di Miriam Leone e altre celebrità del mondo dello spettacolo, della moda e dell'arte. La serata, organizzata da Marie-Louise Sciò, ha celebrato la primavera con un party esclusivo tra giardini, arte e musica.

Il fascino di un sorriso contagioso e di una mise rossa e bianca davvero originale. L'attrice Miriam Leone fa il suo ingresso negli splendidi cinque ettari di giardini dell' Antica Posta Hotel , a Ladispoli , scortata dal marito Paolo Carullo.

Proprio a due passi dal castello Odescalchi, lambito dalle onde. L'albergo deluxe festeggia con un affollato party questa calda primavera. E sono in tanti a rispondere all'invito di Marie-Louise Sciò, ceo e direttore creativo Pellicano Hotels. Ecco Michel Martone, professore universitario e avvocato, compagno di Marie-Louise, Yvonne Sciò, attrice e regista, con il padre e imprenditore Roberto Sciò.

Lungo i golosi banchetti del buffet sull'erba, dove tra l'altro si celebra una privatissima sagra del carciofo cucinato in tantissime maniere, si apprezzano anche le note della band 'Musica da rispostiglio'. Ecco Cecile Leroy, produttrice cinematografica e figlia di Philippe Leroy, che ammira la nuova piscina all'aperto della location. Si riconoscono Haider Ackerman, direttore creativo Tom Ford e Canada Goose, e l'attore Alessandro Roia.

E più in là, con vista sul mare, ecco la Leone posare per uno scatto con il regista Andrea De Sica, fresco di direzione del film 'Gli occhi degli altri'. Non si perde l'appuntamento lo psichiatra Paolo Crepet che saluta l'attore Aaron Taylor Johnson, nel cast di film come Anna Karenina e Nosferatu e ancora il producer Nick Delli Santi e il designer Betony Vernon. Si commenta e si apprezza questa gemma nascosta sulla costa di Palo Laziale.

La villa, che risale al 1640, fu costruita dai principi Orsini e successivamente appartenne alla famiglia Odescalchi, proprietaria dell'adiacente castello. Nel 1960, La Posta Vecchia fu acquistata da Jean Paul Getty che fece restaurare la residenza e la riempì di tesori d'arte, arazzi e pezzi unici con la guida dello storico dell'arte Federico Zeri. L'attuale proprietario, Roberto Sciò, acquisì la villa direttamente da Getty.

E si ammira un meraviglioso quadro del Vanvitelli, proprio all'ingresso della location, che ricorda le due dimore, il castello e la villa, in tempi più romantici. E si prosegue fino a tardi con sformati di carciofi e delizie varie. E quando si fa notte, le selezioni disco sono tutte a cura del dj Paul Harris, per ballare in riva al mare. Fino a tardi.

La serata è un trionfo di stile e raffinatezza, dove arte, gastronomia e musica si fondono in un'atmosfera unica. Gli ospiti, tra cui personalità del mondo dello spettacolo, della moda e dell'arte, si lasciarono incantare dalla bellezza del luogo e dall'eleganza dell'evento. La villa, con i suoi giardini rigogliosi e le opere d'arte esposte, ha offerto uno sfondo perfetto per un evento che ha celebrato non solo la primavera, ma anche l'eccellenza italiana in tutte le sue forme.

La location, con la sua storia secolare e la sua posizione privilegiata sul mare, ha confermato ancora una volta di essere una delle perle più preziose del litorale laziale





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Miriam Leone Antica Posta Hotel Ladispoli Evento Esclusivo Jet Set

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Leone: 'Troppe vittime innocenti, non posso accettare le guerre''Migranti trattati come animali', 'no alla benedizione delle coppie gay' (ANSA)

Read more »

Sal Da Vinci verso l'Eurovision: 'Ora è il momento di lottare per la pace''L'importante è l'amore: sono cambiati i linguaggi ma non è una parola antica, sta…

Read more »

Amata, il film con Miriam Leone e Stefano Accorsi da stasera in prima tv su Sky e NOW“Amata”, il film di Elisa Amoruso con Miriam Leone e Stefano Accorsi, debutta in prima tv su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Read more »

Papa Leone XIV in visita alla Sapienza di RomaIl 14 maggio il Pontefice terrà un discorso in Aula Magna dopo un passaggio in Cappella Universitaria, accolto dal vicario Baldo Reina

Read more »

Papa Leone a Napoli e Pompei per l'anniversario della sua elezione: il programma tra la supplica alla Madonna e l'abbraccio con i fedeliPapa Leone XIV, ad un anno esatto dalla sua elezione, si recherà l'8 maggio...

Read more »

Per l’arcivescovo Sarah Mullally visita in Vaticano e preghiera con Papa Leone XIVL’arcivescovo donna di Canterbury, Sarah Mullally, dallo scorso gennaio primate della Chiesa anglicana, sarà da lunedì a Roma per quattro giorni di ...

Read more »