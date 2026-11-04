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Miriam Marcato, la giovane di Noale tra pescheria e danza acrobatica

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Miriam Marcato, la giovane di Noale tra pescheria e danza acrobatica
Miriam Marcato · Noale · Primo Sbarco
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La storia di Miriam Marcato, 21 anni, che gestisce la pescheria di famiglia e balla la sera. Un equilibrio unico tra tradizione e arte.

Miriam Marcato, ventunenne residente a Noale, ha costruito un percorso professionale e artistico unico, combinando la gestione di una storica pescheria di famiglia con la passione per la danza. La giovane, diplomata in ambito turistico, affronta con entusiasmo orari impegnativi e sacrifici quotidiani, scegliendo di proseguire l'attività commerciale iniziata dalla sua bisnonna.

La doppia vita lavorativa e artistica

Ogni mattina, Miriam si alza tra le 4:30 e le 5:00 per preparare il banco del negozio di famiglia, situato in via Pacinotti a Noale. Le sue mansioni iniziano con la sistemazione del pesce arrivato dal mercato e la pulizia di prodotti come i gamberoni, un impegno fisico notevole che lei affronta con gioia. Questa routine mattutina è il primo atto della sua doppia vita, che la porta ad abbandonare il mondo del freddo e del commercio per entrare in quello dell'arte scenica.

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Nonostante la giovane età e il titolo di studio in turismo, Miriam ha deciso di rimanere legata alle origini familiari. I suoi genitori, Raffaele e la moglie, le avevano lasciato ampia libertà di scegliere la propria strada, ma l'amore per il mestiere, coltivato fin dall'infanzia osservando le casse di pesce, ha prevalso. La sua decisione non è isolata: conosce molti coetanei che accettano la gavetta con consapevolezza, ma lei ha trovato un modo personale per unire lavoro e hobby.

L'impegno nella danza acrobatica e sui tacchi

La sera, dopo aver abbassato le serrande del negozio, Miriam trasforma il suo spirito creativo nella danza acrobatica e sui tacchi. Questa passione è nata quando aveva solo quattro anni, con i primi passi di danza classica, e si è evoluta nel tempo. Sotto lo sguardo attento del padre Raffaele, inventa nuove coreografie che porta nei locali e durante feste private, dimostrando una Versatilità che complementa la precisione richiesta nella pescheria.

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Il suo gruppo di danza è una parte fondamentale della sua vita sociale e professionale. Miriam si esibisce regolarmente con i suoi compagni di arte, partecipando a serate in discoteca e eventi privati. Questo aspetto artistico non è visto come una distrazione, ma come una vera e propria espansione del suo carattere, capace di integrarsi perfettamente con la disciplina richiesta dal lavoro in un'azienda storica.

La gestione del banco e il rapporto con i clienti

La presentazione dei prodotti nella pescheria Primo Sbarco riflette l'eleganza e la sensibilità artistica di Miriam. Anche se il suo preferito è il pesce cotto, in particolare il rombo, lei si sbizzarrisce con i crudi preparando vassoi di crudité che paragona a dipinti. La cura nella disposizione degli alimenti non è solo estetica, ma nasce da una profonda conoscenza delle specie ittiche, che le permette anche di cucinarle e suggerire ricette ai clienti.

Il rapporto con la clientela è considerato da Miriam la componente più importante del suo lavoro. Accoglie ogni giorno i clienti con un sorriso, dedicandosi al consiglio personalizzato e alla promozione di varietà di pesce meno comuni. La soddisfazione di veder uscire i clienti felici rappresenta per lei il vero successo, dimostrando che l'empatia e la competenza sono essenziali nel settore della vendita alimentare.

Il futuro dell'azienda e le dichiarazioni della famiglia

Miriam ha le idee molto chiare sul proprio futuro professionale. Per lei, la passione viene prima degli orari e dello stipendio, valori che ritiene secondari rispetto alla realizzazione personale. Nonostante lavori nell'azienda di padre Raffaele, le regole sono strette per lei e per suo fratello Damiano, che si occupa del commercio ambulante, garantendo un ambiente di lavoro meritocratico e senza eccezioni.

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Il padre Raffaele, ormai vicino alla pensione, esprime grande soddisfazione nel vedere l'azienda continuare con i figli. La sua commozione rivela quanto sia importante per lui garantire la sopravvivenza del business di famiglia, affidandosi alla dedizione di Miriam e all'impegno di Damiano. Questa visione di continuità e orgoglio definisce l'attuale stato dell'attività commerciale locale.

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Miriam Marcato Noale Primo Sbarco Pescheria Danza Acrobatica

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