Mirra Andreeva vince il Roland Garros: la prima campionessa Slam nata dopo il 2005

La giovanissima tennista russa Mirra Andreeva ha conquistato il titolo femminile dell'Open di Francia, sconfiggendo Chwaliska in finale. Prima vittoria Slam per la diciassettenne, già protagonista del circuito WTA con sei titoli e un argento olimpico.

Mirra Andreeva ha conquistato il Roland Garros nel tabellone femminile, vincendo la finale contro Chwaliska con il punteggio di 6-3, 6-2. La giovanissima tennista, già promessa del tennis mondiale, ha superato avversarie come Cirstea e Kostyuk , segnando un passo importante verso una carriera ricca di successi.

La vittoria ha suscitato grande emozione: si è gettata a terra in ginocchio, incredula, con le mani sul volto e le lacrime di gioia. Durante la cerimonia del trofeo ha ringraziato il suo team, i genitori e se stessa per aver superato i demoni interiori e aver lavorato duramente. Andreeva è la prima giocatrice nata dopo il 2005 a vincere una finale di singolare in un torneo del Grande Slam.

Vive a Mosca con i genitori e la sorella maggiore, anch'essa tennista. Giocatrice destrimane, nella sua breve carriera ha già conquistato sei titoli WTA, tra cui due WTA 1000 (Dubai e Indian Wells), due WTA 500 e un WTA 250. Prima del Roland Garros aveva già ottenuto un argento olimpico in doppio a Parigi, perso contro le italiane Errani e Paolini.

A soli 17 anni vanta anche un quarto di finale a Wimbledon nel 2025 e tre ottavi di finale agli Australian Open tra il 2024 e il 2026. Il debutto professionistico risale al febbraio 2022, anno in cui ha vinto sei titoli ITF. L'esordio nel circuito WTA è avvenuto nell'ottobre 2022 con una wildcard a Monastir, concludendo l'anno con 38 vittorie e 9 sconfitte. A 16 anni ha giocato il suo primo Masters 1000 a Madrid.

Nel 2024 ha raggiunto il best ranking al 17 posto, chiudendo l'anno al 16. Nel 2025 ha vinto due titoli Masters 1000 WTA ed è entrata per la prima volta in top 10. Il 2026 è l'anno della consacrazione: due titoli WTA 500, il primo Slam e il sorpasso a Coco Gauff al sesto posto del ranking WTA





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