Missile russo 'Oreshnik' sembra essere stato prodotto nove anni fa

Gli esperti ucraini hanno esaminato un componente di un missile balistico intermedio russo 'Oreshnik' utilizzato durante gli attacchi recenti all'Ucraina. Secondo loro, il missile sembra essere stato prodotto nove anni fa e contiene solo componenti russi e bielorussi. L'Oreshnik è un missile a capacità nucleare con una gittata di oltre 5.000 km.

Un componente di un missile balistico intermedio russo ' Oreshnik ', utilizzato durante gli attacchi recenti all' Ucraina , è stato esaminato da esperti ucraini. Secondo loro, il missile sembra essere stato prodotto nove anni fa e contiene solo componenti russi e bielorussi.

L'Oreshnik è un missile a capacità nucleare con una gittata di oltre 5.000 km, ma gli esperti ucraini ritengono che sia una versione modernizzata di un missile più vecchio. I detriti recuperati dai missili Oreshnik lanciati dalla Russia durante la guerra in Ucraina hanno aiutato Kiev a saperne di più sull'arma e a mettere in dubbio alcune delle illazioni che la circondano.

La Russia ha colpito il territorio ucraino con l'Oreshnik almeno tre volte durante la guerra, compresa una città vicino a Kiev durante un pesante assalto aereo





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