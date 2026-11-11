Missili Houthi intercettati su La Mecca: crisi e impatto rotte marittime

L'Arabia Saudita conferma che detriti di missili Houthi sono caduti nella regione di La Mecca, escalating il conflitto e minacciando lo Stretto di Bab el-Mandeb.

Il Regno dell' Arabia Saudita ha confermato mercoledì 12 novembre che i detriti provenienti da due missili balistici intercettati dal suo sistema di difesa aerea sono caduti nella regione di La Mecca. Questo incidente avviene nel contesto di un conflitto in costante escalation tra il regno saudita e il movimento ribelle yemenita degli Houthi, sostenuto dall'Iran, che ha portato a scambi di attacchi mirati.

La protezione civile saudita ha specificato in un comunicato ufficiale che i missili sono stati lanciati dagli Houthi verso la regione e sono stati successivamente intercettati e distrutti dalle difese aeree del regno. I resti dei missili sono caduti in diverse località, incluso il villaggio di Sabuhah, segnalando la precisione e la portata delle operazioni difensive attivate nelle aree civili.

Also read Arabia Saudita intercetta missili Houthi: escalation nello Yemen e minaccia su Riyadh

Natura degli attacchi e posizione Houthi

Gli Houthi hanno ripetutamente negato le accuse formulate dall'Arabia Saudita secondo cui il loro obiettivo sarebbe intenzionalmente La Mecca e Medina, le due città più sacre dell'Islam. Il gruppo ribelle ha sostenuto in passato che le loro operazioni militari sono dirette esclusivamente contro obiettivi militari e strategici situati in altre zone del territorio saudita, pur non avendo ancora rilasciato commenti ufficiali riguardo all'incidente più recente del 12 novembre.

La protezione civile dell'Arabia Saudita ha condannato fermamente l'episodio nelle prime ore del giovedì 13 novembre, definendo questo attacco ostile contro obiettivi civili come una flagrante violazione del diritto internazionale umanitario. Il governo di Riyadh ha affermato che tale evento riflette l'approccio pericoloso e ostile perseguito dalla milizia degli Houthi, sottolineando la gravità delle conseguenze per la popolazione locale.

Advertisement

Storia del conflitto e tregue fallite

Le origini di questo conflitto profondo risalgono al 2014, quando gli Houthi conquistarono la capitale yemenita di Sanaa. Questa presa di potere spinse l'Arabia Saudita a intervenire militarmente l'anno successivo, nel 2015, a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, dando inizio a una delle guerre più devastanti della regione medio-orientale.

Una tregua mediata dalle Nazioni Unite nel 2022 aveva in gran parte congelato le ostilità, portando a un periodo di relativa stabilità che permise la ripresa di alcuni scambi commerciali e umanitari. Tuttavia, le ostilità sono riprese all'inizio di quest'anno, interrompendo delicatamente il processo di pace e riportando il conflitto a livelli di intensità precedenti, con conseguente destabilizzazione dell'intera area.

Impatto sulle rotte commerciali globali

L'ultima ondata di escalation ha posto nuovamente sotto minaccia lo strategico Stretto di Bab el-Mandeb, una rotta marittima fondamentale per l'economia globale che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. La sicurezza di questo passaggio è cruciale per il commercio internazionale, poiché permette il transito di una significativa percentuale delle merci mondiali.

La ripresa delle attività belliche, caratterizzata da lanci di missili e droni da parte degli Houthi contro il territorio saudita e da contre-attacchi aerei di Riyadh nello Yemen, ha creato un'atmosfera di incertezza per il traffico navale. Questa instabilità rappresenta una sfida diretta alla libertà di navigazione e alla sicurezza delle supply chain globali, con potenziali ripercussioni sui prezzi energetici e logistici.