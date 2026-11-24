Il Pentagono blocca la consegna di missili PAC-3 e PAC-2 all'Ucraina. Approvazione richiesta da Hegseth per export da depositi europei.

L'Amministrazione degli Stati Uniti ha formalmente assegnato all' Ucraina una cospicua dotazione di missili intercettori per i sistemi di difesa aerea Patriot, ma l'esecuzione fisica della consegna è stata improvvisamente interrotta. A bloccare il trasferimento sono intervenuti gli ordini diretti del Segretario alla Difesa Pete Hegseth, creando un vuoto operativo critico nella risposta militare a Kiev.

Secondo le informazioni disponibili, circa sessanta missili intercettori Patriot sono ancora in stato di attesa presso le strutture del Dipartimento della Difesa (Pentagono). Questi ordigni, alcuni dei quali sono già fisicamente presenti in arsenali situate in territori europei, non possono essere movimentati né inviati alla linea del fronte senza una specifica autorizzazione finale.

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Il meccanismo di approvazione americana

La natura statunitense della fabbricazione dei missili Patriot impone un rigido controllo da parte di Washington su ogni fase del loro impiego strategico. Questa giurisdizione tecnica si estende non solo alla prima esportazione, ma anche alla cosiddetta riesportazione, impedendo il trasferimento diretto dai depositi europei senza il nulla osta esplicito del governo federale americano.

Il blocco imposto da Hegseth evidenzia come la catena di comando per gli armamenti strategici resti saldamente nelle mani della capitale statunitense. Ogni movimento di questi sistemi, anche quando già logistivamente posizionati in paesi alleati del Vecchio Continente, richiede una nuova validazione politica che finora non è stata concessa per la parte residua della dotazione assegnata.

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Impatto sulla difesa aerea ucraina

La mancata consegna di questi ordigni lascia la difesa aerea ucraina esposta a possibili vulnerabilità tattiche. La mancanza di questi sessanta intercettori rappresenta un gap significativo nella capacità di risposta alle ministiche aeree, costringendo le forze armate di Kiev a gestire le proprie risorse con maggiore limitatezza operativa.

La situazione attuale genera un'attesa critica per il comando militare ucraino, che necessita di queste risorse per bilanciare l'equilibrio difensivo contro le offensive nemiche. L'interrompere il flusso di questi strumenti dopo la loro assegnazione formale crea un'incertezza strategica che potrebbe essere sfruttata dalle forze avversarie.

Posizioni e next steps strategici

La posizione del Segretario alla Difesa Pete Hegseth si configura come un filtro decisionale inedito nel supporto militare occidentale. La richiesta di approvazione per l'export e la riesportazione sottolinea un approccio più cautelativo o selettivo rispetto alle precedenti modalità di supporto rapido.

Non sono ancora stati comunicati tempi certi per il sblocco della situazione né nuove scadenze ufficiali per l'eventuale trasferimento dei missili. L'attesa resta sospesa in attesa di eventuali sviluppi politici o militari che potrebbero motivare una revisione della decisione di Hegseth e il ripristino del flusso degli armamenti verso l'Ucraina.