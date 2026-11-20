Un'analisi della missione internazionale in Giordania e Siria per promuovere la giustizia riparativa e la moratoria sulla pena di morte, rafforzando il dialogo interculturale.

La Giordania, nación che attraversa un momento di profonda luttuosità dopo l'attentato più grave della sua storia di matrice religiosa, ha ospitato una complessa missione internazionale dedicata al rafforzamento dei legami tra culture e spiritualità. I partecipanti hanno riflettuto sulla portata di un viaggio che non solo ha toccato le ferite aperte da un atto violento contro una minoranza durante una celebrazione in un luogo sacro, ma ha anche esplorato le radici storiche e giuridiche della convivenza pacifica.

Modelli Istituzionali e Moratoria in Giordania

La missione ha permesso di stringere nuovi accordi per il cammino della moratoria sulla pena di morte, individuando strategie concrete affinché la violenza non diventi la forma predominante nelle relazioni sociali e politiche, specialmente quando i percorsi di dialogo sembrano blocked. La convinzione del cambiamento, inteso sia come cifra individuale che collettiva, e il pluralismo come valore fondamentale dell'alterità, hanno dimostrato di avere conseguenze tangibili, personali, politiche, giuridiche e geopolitiche nel contesto regionale.

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I partecipanti hanno approfondito il modello giordano, analizzandolo sia attraverso la lente delle istituzioni e dei ministeri governativi, sia attraverso la dinamica vibrante della società civile. Nonostante siano giunti in giorni di straordinaria difficoltà, dove alcuni punti fermi di una storia unica di dialogo e tolleranza religiosa sono stati messi in discussione, sono state conosciute realtà cosmopolite e funzionari di straordinario valore. Grandi figure di pensiero e di azione hanno offerto spunti per un futuro in cui il peso violento dei confini, disegnati dalla storia da mani e menti lontane, venga indebolito a favore di una vivibilità condivisa del territorio.

La Pratica della Giustizia Riparativa in Siria

La Siria ha accolto la delegazione con il suo carico di incognite ancora aperte, respirando una certa pace dopo dodici anni di violenze continue e garantendo una libertà di espressione e di movimento che permette di cercare di radicare l'idea di una giustizia non vendicativa. Questo contesto, forse il più indicato per superare il passato e guardare al futuro, ha visto l'incontro di tanti e potenti operatori di pace praticata e di giustezza, sia tra le file della missione europea che tra quelle delle Nazioni Unite.

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La società civile siriana, composta da chi nonostante i pericoli e le perdite enormi è rientrato nel Paese scommettendo sul futuro, ha fornito testimonianze cruciali. Tra le figure incontrate spicca la giovane funzionaria che si occupa di giustizia riparativa e la giudice tunisina che forma i futuri magistrati, condividendo indicazioni specifiche sul perché una condanna a morte tolga possibilità di futuro a intere comunità e individui. Questi incontri potenti hanno evidenziato la necessità di alternative concrete alla vendetta.

Testimonianze dal Campo e Simbolismo Storico

Un elemento centrale della missione è stata la storia di Riyad Avlar, detenuto e torturato per ventuno anni nelle carceri siriane, le cui riflessioni sui suoi persecutori hanno colpito profondamente i partecipanti. Avlar ha dichiarato esplicitamente di non voler che le famiglie innocenti dei suoi aguzzini soffrano come ha sofferto la sua, affermando che vedere soffrire chi ha causato le proprie sofferenze non dà soddisfazione alcuna.

Secondo Avlar, tale reazione congela il futuro e riproduce lo stesso meccanismo di violenza, rischiando di far diventare le vittime identiche ai carnefici, invece di rappresentare il cambiamento necessario. Questa filosofia di resistenza non violenta si intreccia con il simbolismo del luogo dove la tradizione colloca l'assassinio di Abele da parte di Caino vicino a Damasco, un sito che ha assunto un significato speciale per la delegazione durante l'ascesa alla grotta.

Impatto Culturale e Prospettive Future

L'ascesa ai seicento gradini situati nel mezzogiorno di una brulla e desertica collina fuori Damasco è stata vissuta come un ritorno alle radici, un luogo dove tutto ebbe inizio e dove il dolore urlato dalla montagna consegna il bisogno urgente di sanare le ferite e edificare il futuro attraverso le storie e la vita vissuta delle persone. Questi legami rimasti con i partecipanti creano le condizioni per un lavoro rigoroso, profondo e creativo con il mondo arabo, la sua cultura, filosofia e religione.

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Questo impegno è diventato quanto mai necessario in questa fase storica, specialmente nelle società europee dove troppo forti sono i pregiudizi, i limiti di conoscenza e le forze che lavorano strumentalmente per alimentare la xenofobia. Il lavoro futuro, insieme alle persone splendide conosciute durante il viaggio, riguarda probabilmente questa parte del mondo più di ogni altra, poiché si trova alle radici di una comune civiltà condivisa che deve essere protetta e valorizzata per costruire una pace sostenibile.