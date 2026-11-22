Analisi dello scontro tra carabinieri e polizia riguardo alla morte di Gianni De Gennaro, ai segreti delle stragi e alle accuse di depistaggio.

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e del Servizio di Informazioni e Sicurezza Militare, è stato trovato morto nella sua residenza di vacanza a 78 anni, ufficialmente per suicidio. Questa morte avviene in un contesto di tensione estrema tra i Carabinieri del Reparto Operazioni Speciali (Ros) e la Polizia di Stato, configurandosi come la seconda vittima eccellente in uno sptico senza precedenti, dopo la scomparsa di Carmine Gallo.

La dinamica delle morti e le indagini in corso

La figura chiave di Donatella Peruzzi, segretaria storica di De Gennaro, è centrale per comprendere le dinamiche di questo periodo storico. De Gennaro si è tolto la vita dieci giorni prima dell'udienza presso il Tribunale del riesame di Caltanissetta, dove avrebbe dovuto testimoniare in qualità di indagato. L'azione è avvenuta poco dopo il furto proditorio, avvenuto la domenica del 13 ottobre 2024, di un borsone contenente documenti riservati, hard disk e segreti di Stato.

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L'accusa del procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, vede nel prefetto defunto il possibile responsabile di aver nascosto l'agenda rossa di Paolo Borsellino e aver diretto un depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Questo attentato terroristico aveva fermato le indagini di Borsellino sulla collaborazione tra neofascisti e Cosa Nostra nella strage di Capaci, avvenuta 57 giorni prima.

Le posizioni della magistratura e le prove mancanti

La giudice Giulia Zappalà aveva respinto la richiesta di arresto per De Gennaro, sostenendo l'assenza di elementi, indizi o prove che collegassero direttamente il prefetto al furto dell'agenda di Borsellino dal luogo dell'attentato. Tuttavia, il ruolo di De Gennaro come vice e poi capo della Polizia, nonché del servizio segreto centrale (Dis), avrebbe potuto fornirgli la conoscenza dei protagonisti di quei fatti storici, pur in assenza di prove materiali utilizzabili in tribunale.

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La scomparsa di Carmine Gallo, un tempo ambasciatore di De Gennaro nelle inchieste al Nord, avviene in circostanze analoghe. Gallo è morto il 9 marzo 2025, ufficialmente per cause naturali, mentre era agli arresti domiciliari per lo scandalo Equalize. La sua morte è avvenuta tre giorni prima dell'udienza del processo d'appello per l'omicidio dell'educatore Umberto Mormile, primo attentato rivendicato dalla Falange armata.

I nuovi sviluppi politici e le accuse di depistaggio

Lo scontro ha coinvolto anche Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo e membro della commissione Antimafia. Scarpinato, autore di una nota alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, chiedeva indagini sulla presenza del leader neofascista Stefano Delle Chiaie a Palermo prima della strage di Capaci. Questa posizione lo ha reso obiettivo di attacchi frontali da parte della destra di governo, che lo accusa di depistaggi nell'archiviazione dell'inchiesta mafia-appalti.

Anche il brigadiere Walter Giustini, testimone diretto delle indagini confermate nella nota di Scarpinato, è sotto processo per depistaggio sulle stragi. Il dibattimento è tuttora in corso, evidenziando la complessità e la delicatezza delle indagini in corso. La morte di De Gennaro e Gallo, quindi, non isolano i fatti, ma li inseriscono in una rete di relazioni politiche e giudiziarie estremamente fragile.

L'impatto sui media e le operazioni editoriali

Il 16 ottobre 2025, Valter Lavitola, pregiudicato negli affari di Stato e reo confesso, ha attaccato Sigfrido Ranucci, cambiando il corso editoriale di Report, l'unica trasmissione d'inchiesta della tv pubblica. Report, grazie ai servizi di Paolo Mondani, si era occupata delle indagini mai fatte sulla collaborazione tra Cosa Nostra e neofascisti nelle stragi, una differenza cruciale rispetto a Ranucci, che non era mai diventato amico di Lavitola.

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Le intercettazioni depositate dopo l'attentato a Report saranno sfruttate giornalistamente dai giornali di destra, come il quotidiano diretto da Tommaso Cerno e Lirio Abbate. Questo scenario evidenzia come la morte di De Gennaro non sia un evento isolato, ma parte di una strategia più ampia di depistaggio e controllo dell'informazione storica, con implicazioni profonde per la verità sulle stragi e la giustizia in Italia.