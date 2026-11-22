La Procura di Grosseto indaga sul decesso di Gianni De Gennaro. Trovate armi, messaggi e buste con la sua verità. I dettagli dell'indagine.

La figura di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e ex direttore del Sismi, continua a suscitare profondo interrogativo nel contesto in cui è maturata la sua tragicissima scomparsa. Gli investigatori stanno cercando di fare luce sugli ultimi movimenti dell'ex numero uno dei servizi segreti italiani, analizzando ogni dettaglio della scena del ritrovamento nella provincia di Grosseto. La situazione è complessa e richiede un'attenzione meticolosa per comprendere le dinamiche che hanno preceduto la morte dell'ex Alto Funzionario.

Dettagli tecnici della scena del crimine

Accanto alla poltrona su cui era seduto De Gennaro è stata rinvenuta una pistola di piccolo calibro che risultava essere regolarmente detenuta. L'arma ha esploso un solo colpo, un elemento chiave che gli investigatori stanno analizzando con grande scrupolo per ricostruire la catena degli eventi. Nella stessa stanza erano presenti diversi messaggi di saluto rivolti ai familiari, elementi che suggeriscono una volontà precisa di salutare i propri cari prima del gesto estremo. Questi reperti sono fondamentali per la ricostruzione fattuale delle ultime ore di vita.

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Apertura fascicolo per istigazione al suicidio

L'apertura di un fascicolo per istigazione al suicidio da parte della Procura di Grosseto rappresenta un passaggio tecnico necessario per eseguire accertamenti irripetibili. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio ogni passaggio delle ultime ore in Maremma, l'area geografica dove è avvenuto il decesso. Questa decisione giudiziaria non implica colpe di terzi, ma garantisce la possibilità di esaminare prove che altrimenti andrebbero perdute, assicurando la massima trasparenza nelle indagini.

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Le testimonianze e la verità in due buste

È emerso che Gianni De Gennaro ha lasciato la sua verità in due buste accanto al corpo, un gesto che aggiunge un ulteriore strato di complessità alla vicenda. Le ultime parole rivolte alla moglie erano state: ormai è tardi, torno domani, una frase che riflette una decisione già presa nel momento in cui fu pronunciata. Il vicino di casa ha raccontato che De Gennaro era provato, confermando che venerdì sera le luci erano accese fino alle 21:30, un dettaglio che aiuta a tracciare la sua attività nelle ore serali precedenti.

Reazione dell'avvocato e punti oscuri

De Gennaro è stato trovato con biglietti di addio per i familiari e una serie di documenti personali, che gli investigatori stanno analizzando per colmare i punti oscuri delle ultime ore di vita. L'avvocato Coppi, difensore storico dell'ex capo della Polizia, ha dichiarato di essere addolorato ma non stupito, definendo la scelta come coerente con la personalità dell'ex funzionario. Coppi ha inoltre aggiunto che ieri hanno passato la giornata insieme, testimoniando uno stato di normalità nelle ore precedenti il drammatico evento, che sembra essere stato pianificato con freddezza.