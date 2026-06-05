Misterioso bonifico da un trilione di lire turche: un uomo diventa miliardario per errore

Un uomo di 32 anni in Turchia si ritrova con un trilione di lire turche sul conto, diventando istantaneamente uno degli uomini più ricchi al mondo, ma i fondi sono bloccati a causa di un'indagine.

Un episodio surreale ha scosso la tranquilla città di Van, in Turchia , dove un uomo di 32 anni, Ahmad Jahangard Takalo, originario dell'Azerbaigian ma residente nel paese da oltre un decennio, si è ritrovato improvvisamente con una delle fortune più ingenti del pianeta.

Mentre faceva la spesa in un supermercato, la sua carta di credito ha smesso di funzionare. Recatosi in banca per chiarire l'accaduto, ha scoperto che sul suo conto era stato accreditato l'incredibile importo di un trilione di lire turche, equivalenti a oltre 20 miliardi di dollari. L'importo, pari a 999.999.999.999 lire e 99 kuruş, proveniva da un bonifico di origine sconosciuta, che ha immediatamente attirato l'attenzione delle autorità finanziarie turche.

L'arrivo di questa somma astronomica non ha portato fortuna a Takalo. Dopo la scoperta, i dipendenti della banca, inizialmente sconcertati e divertiti, hanno prontamente segnalato l'anomalia. L'istituto bancario ha avviato un'indagine interna, seguita dalla Masak, l'unità di intelligence finanziaria della Turchia. I conti di Takalo sono stati bloccati e lui non può accedere neppure alle sue finanze regolari.

L'uomo ha raccontato all'emittente Ntv che gli stessi impiegati sono rimasti sbalorditi dall'importo e hanno scherzato sulla situazione, ma per lui è diventato un incubo: da circa un mese vive senza poter utilizzare il suo denaro, in attesa che le indagini facciano chiarezza. Nonostante lo stress, Takalo ha cercato di immaginare cosa potrebbe fare con una tale ricchezza.

Ha chiesto consiglio a un assistente di intelligenza artificiale, che gli ha risposto con esempi stravaganti: costruire mille stadi, comprare nove camion carichi d'oro o fondare una nazione con 300.000 abitanti. In termini reali, con 20 miliardi di dollari (più precisamente 21,8 miliardi), Takalo si piazzerebbe al 116º posto nella classifica dei più ricchi del mondo, superando molti magnati.

Tuttavia, per ora, tutto è congelato. La vicenda solleva interrogativi sul sistema bancario e sulla sicurezza delle transazioni. La Masak sta cercando di risalire all'origine del bonifico, ma al momento non ci sono risposte. Takalo spera solo che l'incubo finisca presto e che la sua vita possa tornare alla normalità, anche senza essere miliardario.

La storia ha catturato l'attenzione dei media turchi e internazionali, diventando un caso emblematico di come un errore bancario possa trasformare una persona comune in un potenziale miliardario per un breve, quanto angosciante, momento





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