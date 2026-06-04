Mistero di Pietracatella: la pianta di ricino trovata nei campi potrebbe essere all'origine della tragedia

Il ritrovamento di una pianta di ricino vicino a Pietracatella alimenta le ipotesi sull'avvelenamento di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Tra contaminazione accidentale e omicidio volontario, le indagini restano aperte.

L'ipotesi è suggestiva: e se la ricina che ha ucciso Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita fosse stata ricavata da una pianta trovata nei campi o magari coltivata?

Siamo a Pietracatella, il paese finito al centro delle cronache dopo la misteriosa morte delle due donne, madre e figlia, rimaste avvelenate in circostanze ancora nebulose. Gli inviati di Dentro la notizia, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, hanno passato al setaccio le campagne del borgo molisano alla ricerca della pianta velenosa. E alla fine l'hanno trovata: a soli 15 km di distanza dal centro del paesino, una pianta che sembrerebbe proprio un ricino.

Un agricoltore ha raccontato di averla piantata ai bordi di un campo di granturco per tenere lontane le talpe, ma ha aggiunto che non funziona più di tanto. Alla domanda su chi gliel'avesse data, l'uomo ha risposto secco: un parente. Altri abitanti hanno riferito che in effetti il rimedio era conosciuto, e dunque nei dintorni di Pietracatella potrebbero esserci altre piante. La presenza del ricino apre nuovi interrogativi.

È possibile che una foglia o un seme della pianta siano finiti, per errore, in un sacco destinato ai mulini della zona? Anche la stessa famiglia Di Vita, viene fatto notare nel servizio, possiede un mulino. Certo, sembra improbabile che un'assunzione involontaria e avvenuta con queste modalità possa portare a un duplice decesso. Le foglie del ricino, detto per inciso, contengono una quantità di tossina molto bassa se paragonata ai semi.

Le analisi condotte dal centro antiveleni di Pavia hanno invece rinvenuto il veleno in concentrazioni compatibili con un quadro di intossicazione acuta. La pista della contaminazione accidentale della farina dunque sembra debole, ma spetta agli esperti pronunciarsi sul merito. C'è però anche la possibilità che la ricina sia stata ottenuta volontariamente attraverso la lavorazione della pianta e poi somministrata alle due donne con l'intenzione di ucciderle.

Il processo per estrarre la ricina dai semi del ricino è però abbastanza complicato: servono competenze specifiche e attrezzature. Anche questa ipotesi dunque è tutta da verificare. Le indagini proseguono e resta aperta la pista che il veleno sia stato acquistato sul dark web. La scoperta del ricino è senz'altro suggestiva, ma il legame con l'avvelenamento delle due donne è ancora tutto da provare.

La comunità di Pietracatella è sconvolta e attende risposte chiare: gli investigatori stanno lavorando per ricostruire ogni dettaglio, mentre gli esperti tossicologi valutano tutte le possibilità. Il caso rimane aperto, tra ipotesi di errore e di dolo, e solo le analisi approfondite potranno fornire la verità





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