Mistero in Friuli: l'indagine sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei figli

La Procura di Piacenza valuta il reato di sequestro di persona per potenziare le ricerche di Sonia Bottacchiari e i figli tra le montagne del Friuli.

Il mistero che avvolge la scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti, di quattordici e sedici anni, sta assumendo contorni sempre più complessi e urgenti, spingendo le autorità a riconsiderare l'intera strategia investigativa.

Attualmente, la Procura di Piacenza sta conducendo le indagini sotto il profilo della sottrazione di minori, un reato che, pur essendo grave, comporta limiti procedurali significativi e pene che oscillano tra uno e tre anni. Tuttavia, emerge con forza l'ipotesi di modificare l'imputazione verso il reato di sequestro di persona. Questa svolta non sarebbe dettata solo dalla gravità del fatto, ma da una necessità tecnica fondamentale: l'ampliamento dei poteri d'indagine.

Passando al sequestro di persona, i carabinieri avrebbero infatti l'autorità di superare la semplice localizzazione delle celle telefoniche, potendo così analizzare in profondità tutti i dispositivi elettronici della donna. L'obiettivo è quello di effettuare un'analisi forense retroattiva che risalga fino a due anni prima della scomparsa, esaminando ogni singolo contatto, messaggio o ricerca web per ricostruire il quadro psicologico e le intenzioni di Sonia, cercando di capire se vi fossero stati contatti sospetti o piani pregressi che avrebbero potuto portare a questo drammatico allontanamento.

Parallelamente alla battaglia legale e digitale, sul campo l'operazione di ricerca ha raggiunto dimensioni massicce, spostando il baricentro delle attività verso le zone impervie del Friuli Venezia Giulia. La scoperta dell'automobile della famiglia in un parcheggio di Tarcento, in provincia di Udine, ha fornito il primo punto di riferimento geografico, ma la vastità del territorio montuoso rende ogni ora di ritardo potenzialmente critica.

Tra le numerose segnalazioni pervenute, ne spicca una che ha acceso nuove speranze: la testimonianza di un escursionista che sostiene di aver avvistato il gruppo, comprensivo dei quattro cani di famiglia, in una località montana specifica. La presenza degli animali, in particolare di un cane di razza Maremmano, rappresenta un elemento chiave per distinguere i veri avvistamenti dalle semplici suggestioni.

Le coordinate fornite dall'escursionista sono state immediatamente trasmesse ai soccorritori e agli equipaggi degli elicotteri dei vigili del fuoco, che stanno setacciando ogni gola e ogni versante della montagna, cercando segni di vita o tracce di un possibile accampamento improvvisato in zone remote. L'impegno dei soccorritori è totale e si coordina in un'operazione che ricorda una vera e propria mobilitazione militare.

Alle prime luci dell'alba, un esercito di uomini e volontari, guidati dai vigili del fuoco, ha ripreso la perlustrazione di boschi intricati e sentieri dimenticati, spingendosi fino ai confini con la Slovenia, ipotizzando che la famiglia possa essersi spostata oltre frontiera. Al supporto delle squadre a terra, l'uso della tecnologia è diventato essenziale: sorvoli costanti con elicotteri e l'impiego di droni dotati di sensori termici permettono di monitorare aree altrimenti inaccessibili.

Nel frattempo, i carabinieri del Comando provinciale di Udine stanno lavorando senza sosta per analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo le arterie stradali e nei centri abitati, cercando di incrociare i tempi e i luoghi degli spostamenti. Nonostante la pioggia di segnalazioni, molte delle quali si sono rivelate prive di fondamento o frutto di un'allucinazione collettiva alimentata dalla diffusione mediatica delle foto, gli inquirenti continuano ad approfondire ogni singolo dettaglio, sperando che un elemento concreto possa finalmente portare al ritrovamento di Sonia e dei suoi figli, svelando l'enigma di questa improvvisa sparizione





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