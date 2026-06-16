Mistero Nabiullina: la scomparsa della governatrice della banca centrale russa e i segnali di un'economia in affanno

Elvira Nabiullina, governatrice della banca centrale russa, è scomparsa dalla scena pubblica da tre settimane. Il Cremlino parla di malattia, ma la sua assenza coincide con un momento critico per l'economia russa, segnata da deficit crescente, dipendenza dalla Cina e indebolimento strutturale.

Da circa tre settimane si sono perse le tracce di Elvira Nabiullina , la governatrice della banca centrale russa che da 13 anni guida l'economia del paese.

La sua ultima apparizione pubblica risale al 28 maggio, a margine della visita di Vladimir Putin in Kazakistan. Da allora, solo silenzio: nessuna comunicazione, nessuna partecipazione a eventi chiave come lo Spief di San Pietroburgo o la conferenza degli operatori dei mercati finanziari a Mosca. Il Cremlino ha giustificato l'assenza con un congedo per malattia, ma molti osservatori ritengono che possa nascondere ben altro.

Il portavoce Dmitry Peskov ha cercato di spegnere le speculazioni, affermando che a volte ci si ammala e non c'è nulla di insolito, ma i segnali che arrivano dallo zar e l'andamento dei conti russi raccontano una storia diversa. All'incontro con i membri del governo, fissato per discutere di politica monetaria, è stato Putin in persona a parlare al posto di Nabiullina e dei suoi vice, anticipando un possibile taglio dei tassi alla prossima riunione della banca centrale, affermando che la situazione economica è sotto controllo.

Un gesto tecnicamente insolito, visto che orientare le aspettative su un possibile allentamento è di norma prerogativa del governatore. Nabiullina, del resto, non è una figura qualsiasi. Nominata nel 2013 prima donna alla guida della Bank of Russia, ha gestito la crisi valutaria del 2014 e tenuto in piedi il rublo dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022.

La sua forza si è sempre basata sul sostegno di Putin, che le ha permesso di mantenere una reale indipendenza anche quando, nel 2024, ha portato i tassi al 21% per frenare l'inflazione. Una decisione che le è costata critiche feroci, ma che ha funzionato nel contenere l'inflazione, al costo però di una crescita scivolata dal 4,9% del 2023 all'1% del 2025, prima di contrarsi dello 0,2% nel primo trimestre del 2026.

A far suonare ancora più forte il campanello d'allarme è proprio il fragile quadro economico della Russia, ben lontano dai numeri rassicuranti su Pil, debito e disoccupazione che Putin ha recitato qualche settimana fa. A fotografarlo con precisione in un rapporto pubblicato l'11 giugno è il Kiel Institute for the World Economy. Dopo oltre quattro anni di guerra e di economia piegata alle esigenze belliche, i nodi stanno venendo al pettine.

Nell'indagine si legge che le fondamenta dell'economia russa si sono notevolmente indebolite. Una diagnosi condivisa anche dalla direttrice del FMI Kristalina Georgieva, che negli stessi giorni ha evidenziato come, dopo due anni di risultati economici relativamente solidi sostenuti dalla riconversione bellica, la Russia stia ora entrando in una fase di progressivo indebolimento strutturale. Non si tratta di previsioni, basta guardare i conti pubblici. Il deficit federale ha già superato l'obiettivo annuale fissato dal governo nei soli primi tre mesi dell'anno.

Il fondo sovrano, che avrebbe dovuto fare da cuscinetto, è sceso dal 6,5% all'1,8% del Pil dall'inizio della guerra ed è praticamente svuotato. Così, oggi la capacità di Mosca di sostenere la spesa militare è direttamente agganciata alle entrate correnti dall'export di idrocarburi, crollate però anch'esse del 45% su base annua nel primo trimestre.

La crisi di Hormuz ha temporaneamente alleggerito la pressione sulle casse dello Stato, con i prezzi del barile in rialzo, ma il sollievo, dicono da Kiel, sarà temporaneo, specie se l'accordo annunciato tra Usa e Iran reggerà. Sullo sfondo, la dipendenza dalla Cina si fa sempre più strutturale e sempre meno reversibile. Pechino rappresenta ormai il 35% del commercio estero russo e fornisce il 60% dei componenti critici, compresi quelli militari soggetti a sanzioni.

Gli scambi bilaterali sono più che raddoppiati tra il 2020 e il 2024, arrivando a 245 miliardi di dollari, ma i termini sono squilibrati. La Russia vende idrocarburi a sconto, la Cina vende componenti a premio. Mosca dipende sempre più da Pechino per il commercio, la tecnologia e la finanza, mentre la Cina rimane libera di dettare i termini. Una fragilità che si ritrova anche nel settore privato.

Le banche hanno dirottato risorse verso i settori legati alla guerra. Il credito alle imprese militari è cresciuto 2,4 volte più veloce degli altri settori, gonfiando il debito complessivo delle imprese di 37 trilioni di rubli dall'inizio della guerra, circa il doppio del deficit accumulato nello stesso periodo. Il risultato è che le imprese russe spendono oggi circa 150 miliardi di dollari più di quanto guadagnano.

Molte grandi aziende pagano interessi superiori al loro margine operativo lordo annuale, mentre i crediti in sofferenza nel settore bancario hanno raggiunto l'11% dello stock. La scomparsa di Nabiullina, in questo contesto, potrebbe essere il sintomo di una crisi più profonda, o forse solo un banale malanno. Ma le ombre sull'economia russa si allungano





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