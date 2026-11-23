Autopsia e indagini antimafia chiariscono le circostanze del decesso di Gianni De Gennaro trovato senza vita nella tenuta maremmana il 21 novembre. Dettagli sulle buste lasciate e le intercettazioni.

Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia, è stato trovato senza vita la mattina del 21 novembre nella sua residenza privata situata nella località Querciolaie, in Maremma. Questo evento ha scatenato un intenso dibattito pubblico e istituzionale, poiché il decesso è avvenuto in circostanze che non hanno lasciato dubbi sulla natura traumatica della morte, ma hanno sollevato interrogativi sulle motivazioni profonde e sul contesto in cui si sono svolte le ultime ore del funzionario.

La risoluzione del caso e la comprensione delle dinamiche del decesso dipendono ora dal lavoro congiunto di diverse forze dell'ordine e autorità giudiziarie. Da una parte è in corso un'indagine della Questura di Roma, che ha il compito di chiarire ogni singola circostanza del decesso, ricostruendo la cronologia precisa degli eventi che hanno portato alla scoperta del corpo nell'abitazione di campagna.

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Indagini della Questura e ricostruzione degli eventi

La Direzione della Questura di Roma sta focalizzando le sue indagini sul nodo delle ultime ore vissute da Gianni De Gennaro. Gli inquirenti stanno cercando di determinare con esattezza chi ha incontrato il funzionario nelle giornate precedenti, quali sono stati i suoi contatti telefonici o personali e come si è svolta la notte trascorsa nella villa. Questo percorso investigativo è essenziale per ricostruire il profilo psicologico e le azioni dell'ex prefetto nel momento immediatamente precedente al suo decesso.

Il ruolo dell'Antimafia di Firenze

Dall'altra parte, la Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha espresso la volontà di verificare se negli scritti lasciati dall'ex capo della Polizia vi siano elementi legati alle indagini sulle stragi mafiose del 1993. Questo approccio nasce dalla necessità di escludere o confermare possibili connessioni tra la morte di De Gennaro e le vicende giudiziarie ancora aperte relative a quei crimini storici, garantendo che ogni aspetto possa essere esaminato a fondo.

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Il fascicolo fiorentino, attualmente senza indagati, è stato aperto contro ignoti dalla procuratrice Rosa Volpe e dal sostituto Leopoldo De Gregorio. Le due buste trovate accanto al corpo contengono le ultime parole di Gianni De Gennaro, che includono frasi come "Ormai è tardi, torno domani" rivolte alla moglie, e dichiarazioni più ampie come "Questi vogliono riscrivere la storia d'Italia", che potrebbero rappresentare il "colpo di prova" menzionato nelle prime ricostruzioni.

Testimonianze e dettagli sulla notte del decesso

Le testimonianze raccolte sul luogo hanno fornito dettagli preoccupanti sulle condizioni fisiche e psicologiche dell'ex funzionario. Un vicino ha raccontato che Gianni De Gennaro appariva provato, confermando che venerdì sera le luci nella sua residenza erano accese fino alle 21.30. Questa informazione, unita ai reperti trovati nella tenuta, sta aiutando gli investigatori a delineare un quadro più chiaro della tensione che probabilmente caratterizzava gli ultimi momenti di vita del leader delle forze dell'ordine italiane.

Impatto delle buste e delle intercettazioni

La presenza delle due buste contenenti dichiarazioni shock ha amplificato l'interesse mediatico e istituzionale attorno al caso. Le intercettazioni e i testi scritti potrebbero rivelare informazioni chiave su possibili minacce o sulle pressioni subite da Gianni De Gennaro negli ultimi tempi. La combinazione di questi elementi con le risultanze dell'autopsia permetterà alle autorità di chiudere il cerchio delle indagini, fornendo una risposta definitiva alle domande sulla morte del famoso ex prefetto.