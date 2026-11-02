Mistero svedese all'aeroporto di Napoli: Daniel ritrovato senza documenti

Daniel, giovane svedese, vive da un mese all'aeroporto di Napoli dopo essere stato picchiato e derubato a Roma. Il console ha avviato pratiche per il rimpatrio.

Il mistero di un giovane uomo di trent'anni ha coinvolto l'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino per circa un mese. Il ragazzo, identificato come Daniel, è stato trovato a vivere nello scalo aeroportuale senza denaro, senza documenti di identità e con gravi lacune mnestiche. La sua situazione si è risolta grazie all'intervento coordinato delle forze dell'ordine, del personale aeroportuale e della diplomazia svedese, che ha permesso di verificare la sua nazionalità e avviare le procedure per il suo rientro in patria.

La vicenda di Daniel a Napoli

Daniel ha raccontato ai soccorritori di essere svedese ma di non ricordare nulla del suo percorso di vita recente. Secondo la sua versione, sarebbe stato aggredito e picchiato a Roma da un gruppo di ignoti, che gli avrebbero sottratto passaporto, documenti e denaro. Non è riuscito a spiegare il motivo della sua presenza nella Capitale né come sia giunto successivamente a Napoli. La sua storia ha ricordato alla comunità locale il film "The Terminal" di Steven Spielberg, con il giovane che si era adattato a vivere tra le sedute e i corridoi dello scalo.

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L'intervento del console svedese

La chiusura imminente dello scalo partenopeo ha accelerato le operazioni di assistenza. Il console svedese a Napoli, il signor Petrone, ha ricevuto la segnalazione dei dipendenti di Capodichino preoccupati per il destino del giovane. Sul posto, con la collaborazione dei poliziotti Angelo Marasco e Domenico Basile della Polizia di Frontiera, il console ha ascoltato Daniel. Per proteggerlo dal freddo, gli ha regalato una felpa-giubbotto, notando che indossava solo una maglietta. Il ragazzo ha dimostrato un garbato adattamento alla vita nell'aeroporto, non chiedendo nulla a nessuno se non un paio di scarpe nuove.

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Verifica dell'identità e rimpatrio

Per confermare la consistenza del racconto di Daniel, è stata coinvolta una giovane napoletana residente a Stoccolma, che aveva scambiato due parole con lui prima di rientrare in Svezia, sentendo la medesima ricostruzione. La sua fotografia è stata inviata a tutti i consolati svedesi in Italia. Il caso è seguito dall'ambasciata di Roma, che sta lavorando per ricostruire la sua identità anagrafica completa e verificare eventuali denunce di scomparsa. Daniel versa in buone condizioni fisiche e non appena saranno espletate le pratiche burocratiche, sarà avviato il suo rimpatrio in Svezia.