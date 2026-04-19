Mistral AI: i miliardari francesi dell'IA sfidano la Silicon Valley e puntano alla sovranità europea

Arthur Mensch e i co-fondatori di Mistral AI lanciano un piano ambizioso per posizionare l'Europa come leader nell'intelligenza artificiale, affrontando la concorrenza americana e cinese e promuovendo la sovranità tecnologica.

Arthur Mensch , Timothée Lacroix e Guillaume Lample, i primi miliardari francesi nel campo dell'intelligenza artificiale, stanno lavorando per affermare una posizione di leadership in Europa, rifiutando di cedere il passo al dominio americano. Nel 2023, hanno fondato a Parigi Mistral AI e recentemente hanno ottenuto un finanziamento record di 830 milioni di dollari per la costruzione del loro primo centro dati in Francia, situato a Bruyères-le-Châtel, a circa trenta chilometri dalla capitale.

Il 7 aprile, hanno presentato il loro libro bianco, L’Ai europea: piano d’azione per prenderne il controllo, delineando 22 misure concrete per rafforzare il mercato europeo da 450 milioni di utenti, dotandolo della forza necessaria per competere con Stati Uniti e Cina nel settore dell'intelligenza artificiale. Oltre a confrontarsi con giganti della Silicon Valley come OpenAI (Sam Altman), Anthropic (Dario Amodei) e Grok (Elon Musk), i tre fondatori di Mistral si trovano ad affrontare una nuova e formidabile concorrenza interna: Yann LeCun, scienziato e pioniere dell'IA francese. Tornato in Francia da Meta, dove ha lavorato per lungo tempo, LeCun mira a rivoluzionare il mercato puntando sulla sua tecnologia world model, in contrasto con i Large Language Model proposti dagli avversari. Arthur Mensch, amministratore delegato di Mistral, vanta una formazione d'eccellenza presso istituzioni prestigiose come l'École Polytechnique, Télécom Paris e l'École normale supérieure Paris-Saclay. Egli sottolinea l'importanza di questa formazione, caratterizzata da un forte accento sulla matematica, fondamentale per lo sviluppo dell'IA. Mensch ha iniziato la sua carriera presso Google DeepMind a Parigi nel 2020, prima di decidere di intraprendere un percorso imprenditoriale autonomo. Timothée Lacroix, direttore tecnico di Mistral AI, ha seguito un percorso simile, laureandosi presso Paris-Saclay e venendo immediatamente reclutato da Meta per lavorare allo sviluppo del linguaggio Llama negli Stati Uniti. È lì che ha incontrato Guillaume Lample, direttore scientifico di Mistral, anch'egli diplomato all'École Polytechnique e alla Carnegie Mellon University. L'obiettivo iniziale dei fondatori era quello di replicare in Europa le tecnologie innovative a cui avevano contribuito a dare vita in America. Il loro prodotto, Le Chat, è stato concepito per competere con soluzioni come ChatGPT e Claude, puntando su un'architettura più efficiente e meno dispendiosa in termini energetici. La visione di Arthur Mensch, la figura più visibile del trio, si discosta significativamente da quella dei suoi concorrenti anche per quanto riguarda la sicurezza e i rischi associati all'IA, in particolare le profezie catastrofiche riguardanti la sopravvivenza umana. Mensch non crede nell'intelligenza artificiale generale, affermando: Tutta la retorica dell’Ai generale consiste nel creare Dio. Io non credo in Dio. Sono un ateo convinto. Durante una conferenza tenutasi a Polytechnique a febbraio, Mensch ha criticato il diffuso "tecno-soluzionismo" della costa ovest americana, l'idea che l'IA possa risolvere ogni problema. Egli sostiene che l'IA non è la panacea universale, e per questo l'umanità non rischia di essere sopraffatta da Terminator. In precedenza, al summit di New Delhi, Mensch aveva definito "fantascienza" i moniti sui rischi esistenziali avanzati da figure come Dario Amodei di Anthropic, i quali prevedono scenari come la rivolta delle macchine o l'uso dell'IA per creare armi biologiche incontrollabili. Secondo Mensch, il vero pericolo dell'IA risiede nella sua massiccia influenza sulla formazione dell'opinione pubblica e sui processi elettorali. Per questo motivo, ha dichiarato a Davos, l'Europa non deve diventare una colonia dell'IA, altrimenti la sua industria dipenderà da infrastrutture che possono essere disattivate a discrezione degli Stati Uniti. Le profezie apocalittiche, a suo avviso, servono a distogliere l'attenzione da un problema reale: il controllo dell'informazione e, di conseguenza, della democrazia. Il contesto geopolitico attuale, segnato dalla guerra in Iran, dall'imprevedibilità dell'amministrazione Trump e dalle critiche dell'America verso l'Europa, ha ripercussioni significative sul ruolo dell'intelligenza artificiale. Mensch identifica tre aree cruciali che l'Europa deve preservare per evitare una perdita di sovranità: la competitività industriale, la tutela dell'informazione e della democrazia, e la difesa





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