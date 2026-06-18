Mistral, il principale progetto europeo di AI generativa, si classifica al 47° posto nella lotta contro la propaganda russa

Uno studio dell'Istituto estone della Lingua ha valutato 60 modelli di intelligenza artificiale sulla capacità di riconoscere e contrastare la propaganda russa. Il principale progetto europeo di AI generativa, Mistral, si è classificato al 47° posto. Tutte le versioni testate hanno ottenuto meno del 40% di efficacia nell'identificare contenuti propagandistici. Gli esperti sottolineano che i modelli linguistici non sono progettati per distinguere il vero dal falso, ma per generare testi plausibili sulla base dei dati con cui sono stati addestrati. La differenza di scala tra i grandi modelli proprietari americani e quelli open source è evidente, ma l'open source resta un'opzione importante per l'Europa nell'ambito dell'IA.

Uno studio dell'Istituto estone della Lingua ha valutato 60 modelli di intelligenza artificiale sulla capacità di riconoscere e contrastare la propaganda russa . Il principale progetto europeo di AI generativa, Mistral , si è classificato al 47° posto.

Tutte le versioni testate hanno ottenuto meno del 40% di efficacia nell'identificare contenuti propagandistici. Non sono particolarmente sorpreso. I modelli linguistici non sono progettati per distinguere il vero dal falso, ma per generare testi plausibili sulla base dei dati con cui sono stati addestrati. Molto spesso producono risposte corrette, ma il loro obiettivo non è verificare i fatti.

Per questo motivo bisogna interpretare con cautela classifiche che misurano la loro capacità di riconoscere la propaganda o stabilire che cosa sia vero. Stiamo valutando sistemi che non sono nati per fare questo mestiere. I grandi modelli come GPT o Claude dispongono di molti più parametri, di una quantità maggiore di dati e di investimenti enormemente superiori rispetto ai modelli open source.

In generale, più un modello è grande e più a lungo viene addestrato, migliori tendono a essere le sue prestazioni. Detto questo, bisogna essere prudenti nel leggere questi risultati. Se prendessimo gli stessi modelli e li testassimo su un compito diverso, per esempio valutare se la soluzione di un tema d'esame è corretta oppure no, probabilmente otterremmo classifiche differenti.

Per questo non sorprende che i grandi modelli proprietari performino meglio in molti test, ma bisogna evitare di trarre conclusioni troppo generali da una singola misurazione. Non necessariamente. Più che di Mistral, parlerei di una differenza di scala. I grandi modelli proprietari americani beneficiano di investimenti enormi, di una potenza di calcolo superiore e di quantità di dati molto maggiori.

È normale che, in media, ottengano risultati migliori in molti benchmark. Ogni nuova generazione migliora rispetto alla precedente proprio perché vengono impiegate più risorse economiche e computazionali. Mistral va confrontata tenendo conto di questo contesto. Il punto non è tanto che Mistral faccia male, ma che compete con sistemi sui quali sono stati investiti capitali e risorse di un ordine di grandezza diverso.

Il modello open di oggi funziona più o meno come funzionava Claude o ChatGPT sei mesi fa. E la domanda diventa: tutti i miliardi spesi per addestrare questi modelli come rientrano, se tra nove mesi un modello open funziona quasi uguale? Se devo scegliere tra pagare tremila euro al mese ad una delle Big Tech dell'Ai o usare il mio modello personale che funziona un filo meno bene, capisce che comunque c'è una possibilità di competizione.

Non lo dico solo io, lo dicono economisti che studiano questa cosa: in un mondo dove chi ha speso così tanto non può difendere del tutto il proprio vantaggio, non è detto che riesca a ritornare sull'investimento. Ed è significativo che Anthropic e OpenAI lo sappiano: stanno puntando a diventare la nuova generazione di Big Tech, si stanno quotando in borsa, cercano centomila altre linee di business.

Faranno esattamente quello che hanno fatto Google e Facebook: chi non sarà più sufficiente con il solo modello fondazionale, troverà altro. O fallirà. È una maratona, non è uno sprint. Dipende dall'uso che ne vuoi fare.

Se lo usi come filtro sulla propaganda, le prestazioni attuali sono insufficienti. Ma essendo open, puoi fare un raffinamento dell'addestramento specializzandolo proprio per quel tipo di contenuto. Il modello fondazionale magari lo fa già meglio perché è stato addestrato su una quantità enorme di dati, ma in cambio ti chiede di fidarti completamente del fornitore. Non puoi ispezionare il codice, non controlli quando viene aggiornato.

E soprattutto non puoi escludere quello che nel gergo della sicurezza informatica chiamiamo troianizzazione: chi ti garantisce che un modello commerciale non contenga una backdoor che si attiva con una parola chiave specifica? Con un modello open source puoi ispezionarlo per questi problemi. Con un modello fondazionale non puoi. In certi contesti affidarsi a un fornitore va benissimo, in certi altri, pensiamo a una pubblica amministrazione o a un'organizzazione di sicurezza, magari non va bene.

L'open source è uno dei pochi modi con cui il tessuto industriale europeo può costruire una capacità propria nell'AI. Altrimenti l'alternativa non ce l'abbiamo, e questa è una situazione in cui non ci vogliamo trovar





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