Mito del 10% del cervello: quasi tutte le aree sono attive

Il mito del 10 per cento del cervello non ha fondamento: il neuroimaging mostra che quasi tutte le aree sono attive, anche a riposo o nel sonno.

Il mito secondo cui la maggior parte delle persone utilizzerebbe solo il 10 per cento del proprio potenziale cerebrale è molto diffuso, ma non ha alcun fondamento scientifico. Lo sostiene Kevin Bennett, docente di psicologia sociale alla Penn State University, negli Stati Uniti, secondo cui quasi tutte le regioni del cervello sono state mappate e tutte svolgono attività elettrica e chimica.

Nel suo intervento, Kevin Bennett sottolinea che le persone non sarebbero in grado di funzionare usando solo un piccolo frammento di materia grigia. La tesi smonta una convinzione che circola da tempo nel dibattito popolare sulle capacità della mente umana.

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Come funziona il cervello secondo le neuroscienze

Le neuroscienze indicano che il cervello non resta inattivo per il 90 per cento, perché quasi tutte le sue aree risultano attive. Le moderne tecniche di neuroimaging dimostrano che tali regioni sono attive anche durante il riposo o il sonno.

Alcune aree si attivano più di altre nello svolgimento di determinati compiti, ma nessuna è veramente silenziosa, a meno che non sia danneggiata. Questo significa che la differenza tra regioni più e meno impegnate dipende dal compito, non dall'esistenza di una riserva inutilizzata.

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Il cervello consuma circa il 20 per cento dell'energia prodotta dal corpo. Secondo gli studi neuroscientifici richiamati nel testo, dedicare così tante risorse a una parte così ridotta dell'organo non avrebbe alcun senso.

Perché l'evoluzione non supporta il mito del 10%

Dal punto di vista evolutivo, gli scienziati affermano che il cervello umano, con un volume di circa 1.400 centimetri cubi, non si sarebbe sviluppato in queste dimensioni per poi funzionare solo in parte. Un organo così grande comporta costi energetici elevati, e sarebbe un controsenso biologico mantenerne inutilizzata la maggior parte.

Secondo l'argomentazione di Kevin Bennett, il potenziale umano non dipende da una materia grigia inesplorata. Le stesse conoscenze sulla mappatura delle regioni cerebrali indicano che la struttura del cervello è già funzionalmente integrata.

Potenziale cerebrale e allenamento della mente

Il potenziale del cervello dipende da come alleniamo e nutriamo la mente, che secondo Bennett già sfruttiamo al massimo. Il miglioramento delle capacità cognitive non passa quindi dalla ricerca di riserve nascoste, ma dall'esercizio mentale e dalle abitudini quotidiane.

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Il testo non indica ulteriori date, scadenze o nuovi studi da attendere, quindi il quadro resta quello descritto dagli studi neuroscientifici citati. Chi desidera approfondire il tema può basarsi su queste evidenze, che collocano il mito del 10 per cento tra le convinzioni prive di riscontro scientifico.