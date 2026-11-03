La narrazione sulle 'camere della tortura' di Zelensky a Kiev si dissolve: i fatti del 2 novembre rivelano un'operazione mediatica orchestrata da Valentyna Moloda.

Una narrativa virale sulle presunte torture ai disertori ucraini è stata smentita da indagini dettagliate sugli eventi del 2 novembre a Petropavlivska Borshchahivka. Un villaggio nella periferia di Kiev è diventato il teatro di un conflitto tra civili e la Guardia Nazionale, innescato da voci infondate sulla detenzione illegale di uomini. Le autorità e i giornalisti hanno smontato la versione presentata sui social media, rivelando un quadro fattuale completamente diverso da quello propagandato online.

Narrazione TikTok falsificata e clinica Med-Prestige

La storia iniziata a circolare su Telegram e TikTok presentava un'imprenditrice di medicina estetica e un'ambulanza con le insegne di una clinica non più esistente. La donna identificata è Valentyna Moloda, 49 anni, dipendente di una clinica di chirurgia plastica. Lei affermava di gestire la compagnia privata di ambulanze Med-Prestige, dichiarando che almeno quattro persone necessitavano di cure urgenti e che una fosse trattenuta da oltre un mese. Questa denuncia ha alimentato immediatamente la protesta, portando centinaia di persone, inclusi familiari dei militari, ad radunarsi davanti all'edificio.

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Identità falsa e veicolo venduto nel 2024

Le indagini hanno rivelato che l'identità di Valentyna Moloda era inesatta per quanto riguarda la gestione di Med-Prestige. Il titolare dell'azienda, Mykhailo Furman, ha confermato che la clinica ha cessato le attività nel 2023. L'ambulanza utilizzata nella protesta era stata effettivamente venduta nel 2024, con la specifica condizione di rimuovere i loghi aziendali. Tale condizione non è stata rispettata, creando l'ingannevole apparizione di un veicolo aziendale attivo. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno trovato sul telefono di Moloda prove che suggerivano una pianificazione anticipata dell'incidente, collegandola anche a una protesta pro-pace iniziata a ottobre.

Il ragazzo di 14 anni e le prove di provocazione

Un elemento chiave della narrazione virale riguardava un ragazzo di 14 anni, avvolto in una coperta termica, presentato online come vittima delle 'camere di tortura di Zelensky'. I video diffusi mostravano il ragazzo spaventato, supportando la tesi di prigionieri maltrattati. Tuttavia, le riprese esaminate dai giornalisti ucraini rivelano una storia diversa. Il ragazzo era tra le persone accorse alla protesta e si trovava sulla recinzione mentre urlava insulti e minacce contro il personale all'interno. Successivamente, ha scavalcato il muro, entrando nel perimetro della struttura, smentendo l'idea che fosse stato 'trovato' in una prigione segreta dopo essere stato picchiato con una pala.

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Scontri fisici e presenza della Guardia Nazionale

La situazione all'edificio, scelto perché punto di trattenimento temporaneo della Guardia Nazionale e del battaglione Azov, è degenerata in violenza fisica. Durante gli scontri sono stati danneggiati veicoli della polizia, infranti vetri e assaltato un autobus. Sono stati uditi anche spari. All'interno della struttura erano presenti sia militari mobilitati da poco, in attesa di assegnazione e addestramento, sia soldati disertori che si erano allontanati senza autorizzazione. La presenza di questi soggetti ha creato un contesto di alta tensione che i provocatori hanno cercato di sfruttare per diffondere notizie di abusi.

Reazioni istituzionali e indagine di Dmytro Lubinets

La risposta istituzionale è stata rapida e dettagliata. Kyrylo Budanov, capo dell'ufficio del presidente ucraino, ha affermato che l'incidente non deve essere visto solo come provocazione, ma come segnale di tensioni sociali più ampie e problemi irrisolti. Il 3 novembre, il difensore civico per i diritti umani Dmytro Lubinets ha richiesto un'indagine completa. Le autorità devono accertare la base giuridica della presenza del personale militare e valutare le azioni di tutti i coinvolti. La mobilitazione obbligatoria in Ucraina rimane un tema complesso, con denunce di abusi che coesistono con tentativi di manipolazione mediatica.