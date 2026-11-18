La storia delle Mele Verdi, il coro nato dal nome delle mele acerbe, fondato da Mitzi Amoroso negli anni '70 con il contributo di suo figlio Ambrogino d'Oro.

La carriera musicale di Mitzi Amoroso, figura storica della cultura popolare italiana, affonda le sue radici in un aneddoto familiare avvenuto negli anni Settanta. La cantante e direttrice di coro iniziò la sua attività creativa grazie all'iniziativa del figlio, il giornalista Ambrogino d'Oro, che introdusse la nonna in una rete di contatti locali per promuovere il talento del giovane bambino.

L'Origine del Progetto Musicale

Il giorno seguente a questo incontro iniziale, la nonna del piccolo interprete telefonò direttamente a Mitzi Amoroso. La proposta era chiara: far cantare il nipote in una fiera paesana, un evento tradizionale molto diffuso nel territorio italiano per le celebrazioni locali. Questo contatto diretto fu il catalizzatore che trasformò un'intenzione casuale in un progetto artistico strutturato e duraturo.

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Amoroso non accettò semplicemente l'invito per un'esibizione solista. Pensò immediatamente di affiancare al bambino un gruppo corale più ampio. Chiese ad alcune compagne di sua figlia di unirsi a loro e acquistò del materiale specifico per creare costumi uniformi. Scelse di far indossare alle bimbe dei jeans abbinati a magliette di colore verde, creando un look informale ma riconoscibile.

Il nome del gruppo, Mele Verdi, nacque da questa decisione stilistica e concettuale. Mitzi Amoroso spiegò in seguito che il nome le piaceva perché le cantanti, al loro debutto, erano ancora acerbe, proprio come i frutti verdezza. Questa metafora rifletteva sia la giovane età dei membri originali sia l'energia iniziale e fresca del coro appena formato.

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Decisioni Discografiche e Scelte Economiche

Con il passare del tempo, l'attività del coro attirò l'attenzione dell'industria musicale. I discografici proposero a Mitzi Amoroso di inserire il suo nome personale sulla copertina o nella gestione del disco. Tuttavia, questa opportunità comportava una condizione finanziaria specifica: la rinuncia al compenso economico diretto per il lavoro di produzione.

Amoroso accettò questa proposta controversa con una motivazione precisa e altruista. Desiderava ardentemente che il pubblico imparasse a riconoscere e apprezzare le Mele Verdi basandosi esclusivamente sulla qualità della loro esecuzione musicale. Questa decisione strategica permise al coro di guadagnare visibilità senza che il nome della direttrice dominasse la narrazione commerciale del prodotto.

La storia di Mitzi Amoroso si intreccia anche con altri elementi culturali dell'epoca. La sua longevità artistica fu testimoniata anche dalla partecipazione a eventi che celebravano la memoria collettiva, inclusi riferimenti ai cartoni animati degli anni Novanta, come Sailor Moon e South Park, che hanno segnato una generazione di spettatori italiani.

Reinserimento Sociale e Attività Teatrale

Oltre alla musica, Mitzi Amoroso dedicò parte della sua attenzione a progetti di impatto sociale. Collaborò con associazioni milanesi, come l'Associazione Mele Verdi, che si occupa della cura e del reinserimento sociale di adulti e adolescenti con disagio psichico e psichiatrico. Questa attività dimostrava il suo impegno verso le fasce vulnerabili della società, oltre che verso l'arte.

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Nel 2012, a diversi decenni di distanza dalla nascita del coro, Mitzi Amoroso ritrovò le sue coriste originali. L'incontro avvenne di fronte a un pubblico cresciuto con le sigle musicali prodotte dal gruppo decades prima. Questa reunion confermò il lasting power della musica del coro nel panorama culturale italiano.

Anche negli ultimi anni della sua vita, Amoroso continuò a dedicarsi al teatro e alle attività sceniche. Nel marzo del 2018, all'età di 82 anni, portò in scena una nuova produzione a Milano. Questo evento finale sottolineò la sua incrollabile passione per la performance dal vivo, chiudendo un capitolo ricco di contributi artistici e sociali.