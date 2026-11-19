Il miliardario Mo Ibrahim esorta i governi africani a colmare il vuoto lasciato dai tagli Usa agli aiuti internazionali, contrastando fuga di capitali e scappatoie fiscali per sviluppare risorse interne.

Il miliardario britannico-sudanese Mo Ibrahim ha dichiarato a Reuters che i governi africani devono trasformare la drastica riduzione degli aiuti stranieri in un'opportunità strategica per assumere il pieno controllo del proprio sviluppo economico e sociale. Questo approccio richiede una repressione rigorosa delle scappatoie fiscali nazionali e un investimento massiccio di risorse finanziarie interne, fondamentali per garantire servizi essenziali.

Crisi Aiuti USA e Governance Continentale

Le notizie globali indicano che gli aiuti allo sviluppo provenienti dalle nazioni più ricche del mondo sono crollati del 23.1% nel 2025, segnando la più grande riduzione annuale mai registrata nella storia recente degli aiuti internazionali. Questa contrazione storica è stata direttamente determinata dall'eliminazione dell'USAID come agenzia governativa da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, creando un vuoto finanziario immediato e significativo per molti Paesi.

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In risposta a questa crisi, Ibrahim ha sottolineato che l'Africa deve diventare padrona del proprio futuro e della propria economia, sottolineando come la responsabilità primaria per servizi quali l'assistenza sanitaria e l'istruzione ricada esclusivamente sui governi locali. Il suo messaggio è chiaro: non si può aspettare che il mondo esterno risolva problemi strutturali quando la comunità internazionale ritira i propri supporti.

Dati Indice 2026 e Disuguaglianze Regionali

L'indice di governance africana prodotto dalla Fondazione Ibrahim del 2026 ha rilevato un lieve miglioramento della governance complessiva nell'ultimo decennio, nonostante un marcato deterioramento della sicurezza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti civili in molte regioni. A livello continentale, i progressi nelle opportunità economiche e nello sviluppo umano hanno contribuito a compensare parzialmente il calo della sicurezza, grazie a miglioramenti concreti nelle infrastrutture, nella sanità e nell'istruzione.

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Tuttavia, il rapporto evidenzia situazioni critiche specifiche: il deterioramento nelle quattro principali categorie di misurazione è risultato preoccupante in Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa, mentre il Sudafrica ha continuato a registrare un declino costante. Ibrahim ha inoltre avvertito che i Paesi situati lungo un arco di conflitto che si estende dall'Atlantico attraverso il Sahel fino al Corno d'Africa stanno diventando sempre più ingestibili, richiedendo interventi urgenti.

Impatto Sanitario e Rischi Umani

Ibrahim ha ammonito che tagliare gli aiuti in una tale maniera severa mette realmente a rischio delle vite umane, in quanto le popolazioni vulnerabili si trovano spesso in mezzo a cicli di trattamento medico critico. Quando i fondi esterni vengono improvvisamente sospesi, è come togliere la maschera dell'ossigeno a pazienti che dipendono da quel supporto esterno per sopravvivere, creando un'instabilità sociale e sanitaria imminente.

Malgrado la situazione, Ibrahim ha affermato che i progressi registrati in precedenza potrebbero continuare nonostante i tagli considerati crudeli agli aiuti esteri, se i governi agiscono rapidamente per strutturare alternative domestiche solide e sostenibili nel lungo termine.

Combattere la Fuga di Capitali e Tassazione

L'Africa può compensare la perdita di dollari derivante dagli aiuti tramite seri sforzi volti a contrastare la fuga di capitali, i flussi finanziari illeciti e le manovre fiscali utilizzate dalle grandi multinazionali per spostare i profitti verso giurisdizioni a fiscalità più bassa. Un rapporto della Fondazione del 2025 ha stimato che l'Africa perde circa 90 miliardi di dollari all'anno attraverso la fuga di capitali, una cifra che supera ciò che il continente riceve in assistenza ufficiale allo sviluppo, citando un rapporto del 2020 dell'UNCTAD.

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Quasi la metà di questa somma è legata alle industrie estrattive, come l'oro, evidenziando la necessità di regolamentazioni più severe in questo settore strategico. Rafforzare la raccolta delle tasse e porre fine a incentivi dannosi come le esenzioni fiscali creerebbero finanziamenti aggiuntivi significativi, mentre indirizzare le pensioni e i fondi sovrani verso investimenti continentali rafforzerebbe la fiducia.

Prossimi Passi e Responsabilità Governativa

Se il leader filantropico non mostra fiducia nelle proprie economie, è difficile aspettarsi che investitori esterni abbiano lo slancio per entrare in mercati che percepiscono come ad alto rischio e bassa stabilità. La strategia proposta implica una riforma fiscale aggressiva che chiuda le porte all'elusione e garantisca che il potenziale economico dell'Africa venga trattenuto e reinvestito nel continente.

Questa trasformazione richiede una volontà politica senza precedenti da parte dei leader africani per passare da una dipendenza strutturale dagli aiuti a un modello di autosufficienza basato su tassazione equa, lotta alla corruzione e investimenti strategici nelle risorse umane e fisiche del continente, garantendo così uno sviluppo sostenibile per le generazioni future.