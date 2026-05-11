Moab Easter Safari: una storia di uranio e fuoristrada

Moab Easter Safari è una delle più importanti manifestazioni dedicate al fuoristrada 'duro e puro', giunto alla 60ma edizione e si svolge a Moab, nello Utah, durante la settimana che precede la Pasqua. L'evento è organizzato dal club Red Rock Four-Wheelers e consiste in nove giorni di escursioni off-road su sentieri iconici, dove si radunano appassionati di fuoristrada pronti ad affrontare ostacoli apparentemente insormontabili, come pareti di roccia quasi verticali.

Moab Easter Safari , una delle più importanti manifestazioni dedicate al fuoristrada 'duro e puro', è giunto alla 60ma edizione e si svolge a Moab , nello Utah , durante la settimana che precede la Pasqua.

L'evento è organizzato dal club Red Rock Four-Wheelers e consiste in nove giorni di escursioni off-road su sentieri iconici, dove si radunano appassionati di fuoristrada pronti ad affrontare ostacoli apparentemente insormontabili, come pareti di roccia quasi verticali. Pochi conoscono però la storia che ha dato vita a questo evento.

Occorre tornare agli Anni '50 quando lo Utah fu contaminato dalla febbre dell'uranio, quando Charlie Steen, un geologo texano, decise di avviare ricerche nell'area di Moab trasferendosi in una modesta capanna prefabbricata con la famiglia. Nel 1952, la 'scommessa' di Steen portò all'estrazione di un campione di roccia che avvicinata al contatore Geiger lo fece 'impazzìre'. A Moab era stato scoperto il giacimento (denominato Mi Vida) di uranio più ricco degli Stati Uniti.

Questo evento scatenò una corsa frenetica e in pochi anni Moab passò da cittadina agricola a capitale mondiale dell'uranio. Per raggiungere i siti minerari sparsi tra i canyon e le alture, vennero tracciate centinaia di chilometri di strade rudimentali attraverso il terreno roccioso. E su questi percorsi le Jeep erano i veicoli perfetti per superare le difficoltà, capaci di trasportare geologi, specialist e attrezzature dove nessun altro mezzo poteva arrivare.

Molti dei sentieri oggi famosi - come il Behind the Rocks - nacquero originariamente come vie di accesso alle miniere o come percorsi di esplorazione tracciati dai cingolati e dagli mezzi speciali dei cercatori. Così com'era scoppiata negli Anni '50 la 'temperatura' di questa febbre si abbassò rapidamente verso la metà degli Anni '60 perché la domanda di uranio da parte del Governo era diminuita.

Nel 1967, per promuovere il turismo e sfruttare l'incredibile rete di sentieri lasciata dai minatori, la Camera di Commercio di Moab organizzò un piccolo giro in fuoristrada il sabato prima di Pasqua. Lo fece anche con il sostegno di Steen che nel frattempo - dopo aver fondato la Utex Exploration Company, la Moab Drilling Company e la Uranium Reduction Company - era diventato anche Senatore in rappresentanza dello Utah.

Il primo Easter Jeep Safari fu un evento di un solo giorno con un solo sentiero (appunto il Behind the Rocks) e pochi partecipanti. Rapidamente però quello che era iniziato come un giro informale di appassionati del 4x4 crebbe con grande rapidità e trasformò Moab nella Mecca del Fuoristrada.

Nel 1982 ci fu poi un ulteriore salto di qualità, quando il club locale Red Rock 4-Wheelers prese in mano l'organizzazione, rendendolo l'evento che oggi attira migliaia di appassionati e di sofisticati veicoli da tutto il mondo





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