Mocassini con tacco: la tendenza moda inverno da Hermès a Prada

I mocassini con tacco dominano la moda invernale 2026. Scopri come Prada, Hermès e Chanel riscrivono il minimalismo con stili sofisticati e look eleganti.

I mocassini con tacco rappresentano la vera evoluzione chic per la stagione invernale, superando il modello chunky con suola carrarmato per abbracciare un nuovo minimalismo sofisticato. Questo trend si afferma come l'alternativa più elegante per riscrivere le regole dello stile femminile, guadagnando centimetri senza rinunciare alla classe estrema. La chiave di questa trasformazione risiede nel tacco, che rende i modelli di tendenza iperfemminili, offrendo una silhouette raffinata che si distacca dalla pesantezza delle calzature precedenti.

Prada Riscopre i Mocassini Anni Duemila

Prada è al centro di questa rivoluzione stilistica risolvendo un paio di mocassini con tacco d'eccezione che richiamano direttamente il passato. Il brand ha riportato alla ribalta un loafer in cavallino con stampa, modello che divenne icona di stile quando la sua creatrice fu fotografata nell'ottobre di quell'anno. L'immagine storica la ritrae all'uscita del Bowery Bar di New York, al fianco di John F. Kennedy Jr., con un paio di mocassini con tacco a stampa dalmata. A oltre 30 anni di distanza, Prada rispolvera oggi questo design, confermandone l'attualità e la durata nel tempo.

Also read Vertice APEC 2026 a Shenzhen: Trump, Putin e Xi in attesa

Da Hermès a Chanel il Minimalismo Rinasce

La tendenza coinvolge i grandi marchi del lusso europeo, con nomi come Hermès e Chanel che guidano la direzione della moda invernale. La versione più chic dell'inverno guadagna centimetri, ma con classe estrema, riscrivendo le regole di un nuovo minimalismo attraverso tagli puliti e materiali di alta qualità. Questi brand dimostrano come la silhouette sofisticata possa essere ottenuta non solo attraverso il colore, ma attraverso la forma e la struttura della calzatura. Il tacco diventa l'elemento distintivo che separa il mocassino classico da una versione moderna e dinamica.

Advertisement

Snoafer e Ibridi Eleganti del 2026

Nell'orizzonte della moda, il 2026 vede l'emergere dello snoafer, definito come l'ibrido più elegante dell'anno. Questo nuovo formato, che ricorda un texano, unisce la struttura del mocassino alla comodità della sneaker, creando una via di mezzo tra loafer e décolleté. Il tacco non si limita al classico squadrato, ma sperimenta con kitten heel, asimmetrie e blocchi per offrire diverse opzioni stilistiche. Marche come Poeve e Massimo Dutti propongono versioni semplici e sofisticate, a mimare una scarpa da smoking, perfette per chi cerca eleganza senza sforzo.

Proporzioni e Abbinamenti per l'Inverno

Gonna midi e maglione sono il look ideale con cui provare questo trend adesso, per abituarsi all'idea che in inverno non si portano solo ed esclusivamente stivali e stivaletti. Le proporzioni sono tutto in questa stagione, e l'abbinamento corretto può trasformare completamente l'aspetto di un outfit. Un classico trench, così come un cappotto lungo, ci sta sempre bene con questi modelli, creando un equilibrio visivo armonioso. La scelta dei colori, come i mocassini marroni, offre un'alternativa chic che scalda l'inverno, permettendo di creare cinque look originali e distinti per ogni occasione.