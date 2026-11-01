Moda autunno 2026: nuove collezioni jeans, calzature e moda da tennis

Scopri le tendenze moda autunno 2026: capsule total jeans, scarpe eleganti, gioielli simbolici e collezioni tennis per la stagione invernale.

Con l'arrivo del cuore profondo dell'autunno di novembre 2026, si definisce il momento cruciale per strutturare i capisaldi del guardaroba di stagione. Il panorama della moda presenta un vasto panorama di opzioni, dalle nuove declinazioni del look in total jeans fino alle calzature femminili ideali per affrontare i primi freddi. L'attenzione si sposta anche sui gioielli must da portare ogni giorno e durante le feste. Questa fase dell'anno richiede una selezione accurata di capi che uniscano funzionalità ed estetica.

Capsule total jeans e accessori personalizzati

La proposta moda si articola in progetti che uniscono il DNA del brand allo sguardo personale di icone dello stile internazionale. Le capsule dal carattere contemporaneo mixano influenze metropolitane, dettagli ricercati e silhouette decise. Si tratta di un invito chic a interpretare il guardaroba casual secondo la propria sensibilità. La selezione include camperos in pelle dalle linee western e cuciture tono su tono. La superficie liscia e minimale agisce come una pagina bianca, da personalizzare con un nome, una data o una parola speciale. Questi oggetti accolgono ricordi e significati personali, fungendo da monili preziosi che custodiscono storie e identità. Sono creati per essere indossati sia di giorno che di sera, adattandosi a ogni contesto sociale.

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Gioielli simbolici e ispirazioni antroposofiche

Una creazione specifica esplora il legame tra natura, tempo e rinnovamento. Ispirata alla visione antroposofica di Rudolf Steiner, la collezione utilizza il miglio come simbolo del movimento e della capacità di ricominciare. Il gioiello assume un forte valore simbolico attraverso pietre sfaccettate in spinello nero. Queste pietre, profonde e magnetiche, si alternano ad altri elementi preziosi. La selezione offre una proposta versatile che si completa con dettagli di alta qualità. Ogni pezzo è pensato per raccontare una storia unica, riflettendo la personalità di chi lo indossa.

Collezione invernale e rilettura dei classici

La collezione dedicata alle occasioni invernali presenta una rilettura dei classici attraverso lavorazioni raffinate, tessuti materici e dettagli contemporanei. La palette è dominata dal nero, che si accende di sfumature di blu. Motivi Fair Isle, quadri e frange aggiungono profondità e movimento agli indumenti. Per la donna, la sartoria si fa più fluida e disinvolta. Il caban doppiopetto incontra nuove proporzioni, mentre il cappotto reversibile si distingue per il collo a scialle. Bluse leggere si alternano a giacche drappeggiate e abiti scultorei in seta. Per la sera, l'abito sottoveste in raso è impreziosito da pizzi floreali e finiture frangiate. I pantaloni sartoriali reinterpretano le silhouette anni Novanta, completati da cappucci e sciarpe coordinate.

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Eleganza maschile e design essenziale

La collezione uomo esplora il dialogo tra tradizione sartoriale e dettagli innovativi. Ai completi gessati si affiancano completi spezzati dal taglio rilassato e capispalla decisi. Il caban doppiopetto mélange e la giacca in pelle con colletto removibile sono tra i pezzi chiave. Cappotti allungati e maglieria a coste e trecce, caratterizzati dal collo a imbuto, definiscono un guardaroba versatile. Questo look bilancia rigore classico e sensibilità contemporanea. Per le calzature, il design essenziale rifugge gli eccessi. Le décolleté nella profonda tonalità Cioccovino aggiungono una nota cromatica raffinata. Le Derby in pelle rovescio dark chocolate presentano una punta tonda e un tacco bold. Questi modelli trasformano gli abbinamenti essenziali, raccontando un'idea di stile fatta di equilibrio e personalità.

Novità invernali e tecnologia nel tennis

La collezione di novembre presenta un mix di eleganza disinvolta e dettagli ricercati. La protagonista è la maglieria in lana di yak, merino e mohair, accostata a bluse da annodare e inserti in pizzo. Lana e camoscio definiscono cappotti dalle silhouette versatili. La palette alterna tonalità calde dal rosso al marrone, fino al blu elettrico e al verde oliva. Nella moda sportiva, la collezione Tennis Autunno-Inverno 2026/27 accompagna gli atleti in appuntamenti come il Rolex Shanghai Masters. Giocatori come Alexander Bublik, Luciano Darderi, Andrea Vavassori e Lucia Bronzetti indosseranno questa proposta. La tecnologia favorisce la traspirazione e la dispersione dell'umidità. Per la linea donna, la costruzione è ancora più leggera, garantendo comfort e fluidità nei movimenti.