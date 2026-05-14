Modà: concerto Torino spostato all'Inalpi Arena

Kekko Silvestre, frontman dei Modà, ha annunciato che il concerto del 30 giugno all'Allianz Stadium di Torino sarà spostato all'Inalpi Arena nella stessa data. Il cantante ha spiegato i motivi di questa scelta, sottolineando l'errore di valutazione nella scelta della venue e la necessità di tutelare i biglietti già acquistati.

Il frontman dei Modà , Kekko Silvestre , ha annunciato che il concerto del 30 giugno all' Allianz Stadium di Torino sarà spostato all' Inalpi Arena nella stessa data.

Senza giri di parole, il cantante ha spiegato ai fan i motivi di questa scelta: 'Sono qui per darvi una notizia che probabilmente non vi farà piacere. Riguarda la data di Torino, allo stadio. Purtroppo per motivi tecnico-logistici dovuti... No, non è vero, siccome non abbiamo venduto abbastanza biglietti, la data all’interno di una struttura così grande è meglio evitarla'.

Il cantante ha ammesso senza filtri l'errore di valutazione nella scelta della venue: 'Probabilmente per un peccato di presunzione, dopo il bagno di folla dell’anno scorso a San Siro, ho pensato che ce l’avremmo fatta anche quest’anno, e invece le cose non sono andate proprio così'. Un messaggio che ha raccolto la stima di molti fan sui social, che hanno apprezzato la sua onestà.

Kekko si è poi soffermato su un aspetto a lui caro: la tutela di tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto e organizzato il viaggio.

'Mi fa molto piacere che la data non sia stata annullata soprattutto per le persone che da dicembre hanno già comprato i voli e prenotato gli alberghi, così non perderanno questi soldi perché i soldi sono soldi, soprattutto quando si tratta di famiglie che arrivano da fuori', ha detto il cantante. Con il passaggio all'Inalpi Arena, il concerto dei Modà si terrà, innanzitutto, non più all'aperto ma al chiuso, in uno spazio più raccolto, dove il pubblico sarà più vicino al palco.

Dai 40 mila posti dell'Allianz Stadium si passerà ai 18 mila dell'Inalpi Arena e la scaletta, ha assicurato Kekko, resterà invariata. I Modà non sono di certo i primi a trovarsi in questa situazione. Nel 2019 se n’era già accorto Luciano Ligabue, che raccontava sui social che: 'L’affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni dell’agenzia'. Anche Anastasio l’anno scorso dovette annullare due date per lo stesso motivo.

Un fenomeno che prende il nome di 'blue dot fever', 'febbre dei biglietti invenduti' e che ha coinvolto anche artisti stranieri come Post Malone e Zayn Malik





MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Modà Kekko Silvestre Allianz Stadium Inalpi Arena Concerto Spostamento Errore Di Valutazione Biglietti Già Acquistati Tutela

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Incidente sul lavoro a Torino, operaio 47enne batte la testa e muore sul colpoL'uomo sarebbe stato travolto da un bancale, battendo poi violentemente la testa. Inutili le manovre di rianimazione. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Read more »

Torino-Lione: Bufalini porta i dieci anni di Telt all'Unione industriali a TorinoMaurizio Bufalini, direttore generale di Telt, il promotore pubblico binazionale della sezione transfrontaliera della Torino Lione, ha portato al Salone Off di Torino, il libro 'Tracce di futuro', che raccoglie le interviste di alcuni dei protagonisti dei ...

Read more »

Perugia a caccia della Champions League: quanti ex nella Final Four a TorinoAll'Inalpi Arena gli umbri nel fine settimana difendono il titolo. Fra gli avversari tanti volti noti del pubblico italiano

Read more »

Modà a Torino, concerto spostato all'Inalpi Arena: 'Non abbiamo venduto abbastanza biglietPrevisto per il 30 giugno all'Allianz Stadium di Torino, il concerto si terrà all'Inalpi Arena. A darne notizia è stato il frontman Kekko Silvestre con un video diretto sui canali social della band

Read more »