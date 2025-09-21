Moda e Celebrità: Amicizia, Icone e Nuove Sfide

Margot Robbie e Victoria Beckham, insieme ad altre figure iconiche, raccontano il loro rapporto con la moda, tra amicizia, rivelazioni e nuove sfide nel settore.

Non si contano gli abiti sexy e favolosi indossati da Margot Robbie durante il tour stampa di A Big, Bold, Beautiful Journey, film in cui è protagonista insieme a Colin Farrell. Quello che stupisce, positivamente, è che scelga di indossarli per le sue amiche.

Alla premiére newyorchese, con indosso un abito vintage bianco e nero di Thierry Mugler Couture, l'attrice ha infatti dichiarato a Entertainment Tonight: «È un'opportunità divertente per esprimere se stessi sul red carpet, immagino, non lo so. Onestamente, per quanto mi riguarda, lo faccio per le mie amiche. Spero solo che si divertano. Ecco perché. Ogni volta che ci vestiamo eleganti, penso: “Non vedo l'ora che le mie amiche vedano questo”». Margot Robbie, un'icona di stile contemporaneo, rivela un lato inaspettato del suo rapporto con la moda. La sua passione per gli abiti non è solo un'espressione artistica personale, ma un gesto di affetto e condivisione verso le amiche. Questo approccio umano e spontaneo rende ancora più affascinante la sua immagine pubblica, dimostrando che l'eleganza e la bellezza possono essere vissute con leggerezza e allegria. L'attrice, con la sua spontaneità, dimostra che la moda può essere un modo per celebrare l'amicizia e la gioia di vivere, trasformando ogni apparizione pubblica in un'occasione di festa e condivisione. La sua visione della moda, come un'opportunità per divertirsi e far divertire, la rende un'icona ancora più ammirata e seguita dal pubblico.\Victoria Beckham ha rivelato, in una recente intervista, che il famoso little Gucci dress di Posh Spice in realtà non è mai stato un vero vestitino Gucci: «Veniva da un negozio high street, e io dissi che era un vestito Gucci, perché all’epoca ero una grandissima fan del lavoro di Tom Ford. Ora, naturalmente, siamo amici». Quando, a vent'anni, interpretava la più modaiola e sicura di sé delle cinque Spice Girls, era più un'appassionata di abiti firmati che cliente: «Non potevo permettermi di comprarli, ma nutrivo rispetto e interesse per il lusso». La rivelazione di Victoria Beckham sul celebre vestito Gucci offre uno sguardo interessante sul mondo della moda degli anni '90 e sull'evoluzione della sua immagine. L'aneddoto svela un lato umano e accessibile della Spice Girl, dimostrando come anche le icone di stile debbano affrontare le sfide economiche e le aspettative del pubblico. Il suo amore per la moda, nato da una passione per il lusso, l'ha portata a costruire un impero nel settore, dimostrando che l'ambizione e la creatività possono superare gli ostacoli iniziali. La sua trasformazione da appassionata di moda a stilista di successo è un esempio di come la determinazione e il talento possano cambiare il corso della vita. L'ex Spice Girl, con la sua sincerità, ci ricorda che l'autenticità e l'umiltà sono ingredienti importanti per il successo, anche nel glamour del mondo della moda.\Sembra impossibile, eppure la storica, ormai ex, direttrice di Vogue US non sapeva che Meryl Streep avrebbe interpretato proprio lei ne Il diavolo veste Prada: «Sono andata alla première indossando Prada, senza avere la minima idea di cosa trattasse il film», ha raccontato Wintour in una recente intervista condotta da David Remnick per The New Yorker Radio Hour. Chissà se arriverà alla visione del sequel con più consapevolezza! Non potrebbero apparire più distanti, eppure il 27enne figlio degli attori Will e Jada Pinkett Smith e il calzolaio dei sogni Christian Louboutin collaboreranno alla direzione creativa della linea uomo del marchio delle scarpe dalle suole rosse e, a quanto pare, ne sono entrambi entusiasti. «Unire la mia visione a quella di Christian è stato abbastanza naturale perché vediamo il mondo in modo molto simile – è questo il commento di Jaden - Condividiamo un rispetto condiviso per la libertà creativa, e credo che sia per questo che funziona». Lo stilista dal canto suo ha commentato: «Quando ho incontrato Jaden per la prima volta, ho visto in lui un elemento naturale per la Maison. Mi sembra il complemento perfetto per il nostro team creativo e non vedo l'ora di divertirmi a lavorare con lui sulle nostre collezioni uomo». Come si dice… basta che funzioni! Dopo alcuni anni fuori dal calendario ufficiale di New York, e in concomitanza con il ventesimo anniversario del brand - lanciato nel 2005 - Alexander Wang è tornato in passerella con una collezione Primavera-estate 2026 dal titolo significativo di The Matriarch, dedicata alla figura materna, alpha female, appunto, come sua madre Ying Wang. «Stiamo davvero celebrando le donne alfa e le diverse sfaccettature e dualità di questo significato», ha detto lo stilista dopo gli abbracci di congratulazioni ricevuti nel backstage da un’altra donna alfa, Cardi B. E poi: «Abbiamo voluto intenzionalmente mostrare un’unica silhouette, un’unica lunghezza, mantenere tutto molto conciso, ed esplorarla attraverso i vari elementi del guardaroba». Francesca Bellettini riporterà Gucci agli antichi fasti, ne è convinto Luca de Meo, amministratore delegato del gruppo Kering cui la maison fa capo, che l'ha nominata presidente e amministratrice delegata del marchio. «A Gucci, in qualità di brand di punta del nostro gruppo deve essere riservata la massima attenzione - ha commentato de Meo - e Francesca, una delle professioniste più esperte e rispettate del settore, porterà la leadership e l'eccellenza nell'esecuzione necessarie per riportare il marchio al livello che merita». Bellettini dal canto suo esprime entusiasmo: «Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida insieme a tutto il team di Gucci e al fianco di Demna, del quale ho sempre ammirato la creatività».\La convergenza di mondi apparentemente distanti, come la collaborazione tra Jaden Smith e Christian Louboutin, apre nuove prospettive nel panorama della moda. L'unione della visione giovanile e contemporanea di Smith con l'iconico stile di Louboutin promette di dare vita a una linea uomo innovativa e audace. Questa partnership dimostra come la moda sia in continua evoluzione, unendo creatività diverse per creare qualcosa di unico. Allo stesso modo, il ritorno di Alexander Wang sulla passerella di New York con la collezione The Matriarch celebra la forza e la complessità delle donne. La scelta di dedicare la collezione alla figura materna, e di utilizzare una silhouette unica, sottolinea l'importanza dell'autenticità e della celebrazione della femminilità in tutte le sue sfaccettature. La nomina di Francesca Bellettini a presidente e amministratrice delegata di Gucci segna un momento significativo per il brand. L'esperienza e la leadership di Bellettini, unite alla creatività di Demna, promettono di riportare Gucci al suo antico splendore. Questo cambio di direzione dimostra la volontà del marchio di innovare e di rimanere al passo con i tempi, mantenendo al contempo la sua identità storica. In sintesi, il mondo della moda è in costante movimento, con collaborazioni inaspettate, celebrazioni della diversità e nuove direzioni che promettono di appassionare e stupire il pubblico





