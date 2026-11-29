Scopri le tendenze moda, gioielli e dolci per le feste. Gucci, Louis Vuitton e altri brand presentano le loro collezioni Holiday 2026/2027 con look esclusivi.

Il periodo natalizio si avvicina e le principali case di moda e gastronomia di lusso presentano le loro proposte per la stagione Holiday 2026. Tra glamour, dettagli audaci e sapori esclusivi, il mercato dei regali e degli outfit per le feste offre un panorama ricco di ispirazioni.

Tendenze Moda e Gioielli per le Feste

Gucci ha delineato un guardaroba natalizio che rilegge il romanticismo degli anni Venti in chiave contemporanea, alternando sensualità ed eleganza. Il nero dialoga con sfumature calde come oro e bronzo, mentre tonalità luminose quali avorio e crema addolciscono la palette cromatica. L'azienda propone anche una selezione di accessori dall'allure preziosa, pensati per aggiungere un tocco di colore e stile ai look festivi.

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La gamma di gioielli Gucci include modelli iconici come il bracciale Serpenti Tubogas, l'anello B.zero1, gli orecchini Serpenti Viper e la collana Diva's Dream. Particolarmente interessante è il bracciale Serpenti Forever, caratterizzato da tessuto rosso rubino, ciondolo in ottone placcato oro, squame in smalto nero e bianco agata, e occhi in smalto nero. Questo accessorio offre un accento prezioso ideale per impreziosire gli outfit delle feste.

Altri brand del lusso contribuiscono alla selezione di regali sofisticati. Da non perdere gli occhiali da sole LV Jewel Frosted con dettagli gioiello e il charm per borse a catenella Spring Street Strass, decorato da rifiniture scintillanti. La collezione si completa con il bracciale LV Iconic, impreziosito dai simboli emblematici della Maison, un accessorio versatile da indossare da solo o abbinato ad altri bijoux per dare un tocco brillante anche agli outfit più essenziali.

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L'Eleganza della Tradizione Giapponese

Un progetto natalizio ispirato alla poesia quotidiana e alla tradizione giapponese esplora il significato profondo del regalo. Il gesto di avvolgere, intrecciare e annodare racchiude significati di cura e affetto, trasformando il confezionamento in un'arte. La traduzione della sovrapposizione degli strati in un motivo a quadri restituisce la spontaneità del disegno a mano, tra sfumature, sbavature e tratti appena accennati.

Un altro approccio guarda al furoshiki, il tradizionale telo quadrato utilizzato per avvolgere oggetti e confezionare regali. Il tessuto viene annodato e tinto in corrispondenza dei nodi, dando vita a motivi organici e delicate fusioni di colore. Infine, l'ispirazione ai cordoncini decorativi e ai furoshiki modella silhouette morbide e crea sovrapposizioni cromatiche, trasformando le cuciture lineari in segni più sinuosi una volta indossato.

Tre interpretazioni diverse di un rituale antico mostrano come il piacere del dono passi attraverso la bellezza dei gesti. Questa filosofia si traduce in piccoli accessori indimenticabili, dal cordino in cuoio impreziosito da charms dorati al bracciale con cristalli e fiori in resina. La collezione per la stagione Fall 2026 sorprende con ironia, dettagli preziosi e accostamenti inattesi, pensati per lasciare il segno ben oltre le feste.

Sapori Natalizi e Dolci Prelibatezze

La scena gastronomica offre idee regalo sofisticate con una nuova collezione di lievitati firmata dagli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani. Accanto al Panettone Classico e al Pandoro, torna una ricetta inedita in edizione limitata, dove la dolcezza avvolgente del caramello incontra le note agrumate dell'arancia candita e un delicato accento salino.

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Questo prodotto esclusivo è preparato con ingredienti selezionati e doppia lievitazione, distinguendosi per l'impasto soffice e leggero. A completare la proposta, si presenta una elegante scatola in metallo satinato decorata con il motivo Paisley della collezione. L'attenzione ai dettagli riflette la cura dedicata a ogni elemento, dalla ricetta alla confezione, creando un'esperienza completa per il consumatore.

Come Vestirsi per le Feste: Comfort e Stile

Un importante marchio presenta la Collezione Holiday 2026/2027, una selezione di look pensati per accompagnare gli impegni dal giorno alla sera, sia in città che in montagna. Il filo conduttore è il comfort dei materiali caldi e avvolgenti, dai filati pregiati allo shearling, in una palette che alterna il verde Tundra della Maison, tonalità pino e marroni terrosi ad accenti di bianco invernale e giallo calendula.

Tartan e paisley, motivi ricorrenti nelle collezioni del marchio, tornano su capi e accessori attraverso ricami, lavorazioni e sovrapposizioni di texture. Tra i modelli spiccano la giacca Spagna e il gilet Konny in Melton Cash, il cappotto Villon in shearling e il bomber Trevis in Baby Cash Double. Questa gamma offre soluzioni versatile per ogni esigenza natalizia.

La proposta comprende anche una selezione après-ski, con capi in Cashfur, tweed e cashmere pensati per la vita dentro e fuori dalle piste. Per la sera, il vestito lungo Mijoux punta su una silhouette scultorea, mentre il guardaroba maschile alterna maglieria, pile e capispalla imbottiti. L'offerta si concentra su qualità e stile, garantendo eleganza in ogni contesto festive.