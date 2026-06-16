Moda Estate 2026: trionfano le stampe panoramiche e cartolina

La tendenza delle stampe paesaggistiche domina la moda Primavera Estate 2026. Abiti, accessori e calzature si tingono di motivi ispirati a nature incontaminate, paesaggi esotici e villaggi marini, regalando un'atmosfera di vacanza e spensieratezza. Scopri come interpretare il trend.

L'estate 2026 vede trionfare la tendenza delle stampe panoramiche e cartolina, che trasformano abiti e accessori in vere e proprie tele d'artista. I motivi sono ispirati a paesaggi esotici, nature incontaminate e villaggi marini, capaci di trasmettere un'immediata sensazione di vacanza e spensieratezza.

La moda gioca con suggestioni visive che spaziano da palme e fiori variopinti a orizzonti selvaggi, rendendo il guardaroba quotidiano più languido e sofisticato. Il trend si declina in diverse proposte: l'abito lungo con maniche a sbuffo e illustrazioni tessili, la t-shirt dritta con stampa (come il modello firmato Rabanne), e capi in twill di seta con cintura in vita.

Anche gli accessori e le calzature seguono il tema, con scarpe che riproducono disegni di villaggi sulla spiaggia e costumi da bagno interi in perfetto stile. L'idea è quella di viaggiare con lo sguardo, portando addosso i ricordi più belli e luminosi dell'estate. La moda celebra la libertà e la creatività, opponendosi a stagioni più minimaliste e abbracciando invece un'estetica ricca di colore e dettagli.

Marchi come Desigual, Zimmermann e Chloé interpretano il trend con proposte fresche e poetiche, dimostrando come le stampe panoramiche siano il motivo conduttore della Primavera Estate 2026





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