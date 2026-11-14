Moda Italia: Apertura Flagship, Gemelli D'oro e Campagne Invernali

Novità moda Italia: nuovo flagship store a Roma, prima alta gioielleria, collezioni invernali e campagne pubblicitarie di star e brand storici.

Il brand Flower Mountain ha selezionato Roma come sede ufficiale per l'inaugurazione del suo nuovo flagship store, situato nel prestigioso indirizzo di Via delle Convertite 14/15. Questa apertura segna un momento cruciale per il marchio, che intende presentare un'esperienza immersiva dove l'estetica giapponese si fonde con lo spirito outdoor e il design contemporaneo.

Lo spazio è stato progettato per superare i confini tradizionali di una boutique, utilizzando materiali come il legno bruciato e geometrie irregolari che richiamano la natura. All'interno di questo ambiente unico debutta una nuova proposta ready-to-wear, caratterizzata da materiali ricercati, volumi rilassati ed edizioni esclusive. Tra le novità più attese, la collaboration con Staple Pigeon che reinterpreta la sneaker Yamano 3 in chiave streetwear.

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Questa iniziativa rappresenta un nuovo capitolo per Flower Mountain, rafforzando la sua visione di lifestyle che integra ricerca, sperimentazione e libertà di espressione. I clienti potranno scoprire come i dettagli architettonici dello store riflettano l'identità del brand, creando un dialogo tra design industriale e ispirazioni naturali.

Prima Collezione Alta Gioielleria sul Mercato

Il mondo dei gioielli si amplia con il debutto della prima collezione di alta gioielleria del brand, un capitolo significativo che introduce pezzi pensati per essere indossati quotidianamente ma custoditi per sempre. La nuova linea combina oro massiccio, diamanti naturali e diamanti lab-grown con raffinati profili smaltati a mano nelle tonalità distintive dello zaffiro, dello smeraldo e del rubino.

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Ogni creazione della collezione rilegge i codici classici della gioielleria attraverso un'estetica fresca, personale e immediatamente riconoscibile. Dai solitari con taglio marquise agli anelli open-band dal gusto contemporaneo, i pezzi uniscono la preziosità dei materiali alla leggerezza del colore. Piccoli oggetti del desiderio che rispondono alla necessità di personalizzare il proprio stile senza rinunciare all'eleganza.

La scelta di utilizzare sia diamanti naturali che lab-grown riflette una sensibilità moderna verso la sostenibilità e l'innovazione tecnologica nei materiali preziosi. Questo approccio permette di offrire qualità e lusso in formati accessibili, adatti sia all'uso quotidiano che a occasioni speciali, consolidando la reputazione del brand nel settore luxury.

Innovazione Tessile e Campagne Internazionali

Leggerissima rinnova la sua amata linea con lana Merino, introducendo un alleato di stile ideale per affrontare l'inverno senza rinunciare alla leggerezza. Questa fibra naturale, nota per essere morbida, traspirante e termoregolatrice, diventa protagonista di capi sottilissimi, perfetti per essere indossati sotto un blazer, un cardigan oversize o in abbinamento semplice. Il segreto sta nel gioco delle sovrapposizioni, o layering, che permette di costruire look diversi senza aggiungere volume.

Dal lato della comunicazione globale, il brand spagnolo ha lanciato la nuova campagna invernale che segue la popstar Demi Lovato in un viaggio tra moda, identità e cultura digitale. La popstar ripercorre i momenti più iconici della propria storia pubblica, riappropriandosi della sua immagine con ironia e libertà. La campagna è stata fotografata e diretta da Daniel Sachon, mostrando Demi in una collezione dal carattere deciso.

La stilista indossa cappotti oversize, suggestioni militari, stampe audaci e accessori scultorei. Tra i pezzi più rilevanti della campagna, una canotta in edizione limitata con scritta, realizzata in collaborazione con un artista. Questo progetto rappresenta un incontro tra due personalità che non hanno mai avuto paura di distinguersi, unendo il potere dello storytelling personale all'impact visivo della moda contemporanea.

Riconoscimenti Sostenibilità e Stile Western

Il legame tra stile, cultura equestre e creatività contemporanea è stato celebrato con i riconoscimenti firmati Venini. A conquistare l'ambito premio ci sono stati Stella McCartney, insignita per il suo impegno costante nella sostenibilità e nel benessere animale, e Canada Goose, apprezzata per le sue campagne ispirate al mondo dei cavalli. Barbour è stata citata come simbolo intramontabile dell'eleganza country britannica.

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A ricevere una menzione speciale è il brand di Alessandro Squarzi e Matteo Arcese, che reinterpreta con gusto l'estetica dei ranch americani. Questi quattro modi diversi di raccontare la passione per il cavallo continuano a ispirare il guardaroba contemporaneo, dimostrando come temi tradizionali possano essere aggiornati per il mercato moderno.

Inoltre, United Colors of Benetton ha presentato la collezione Fall Winter 2026, tra richiami vintage e nuove interpretazioni dello stile western. Il denim resta il protagonista assoluto, affiancato da camicie a quadri, giacche in velluto, maglieria dalle trame corpose e capispalla che strizzano l'occhio agli anni Settanta. Una collezione che celebra le radici del brand con un occhio di riguardo al presente.

Capsule Esclusive e Detail Design

La linea kids di United Colors of Benetton riprende i capi della collezione adulto in versione mini-me, permettendo ai piccoli di avere look coordinati in famiglia. Questo ritorno alle origini conserva tutto il carattere autentico di Jean's West, adattandosi alle esigenze di un guardaroba moderno e versátil. La proposta si rivolge a famiglie che cercano coesione stilistica senza sacrificare il comfort.

Chiude il focus sulle novità il capsule di Cesare Casadei che gioca con i contrasti, unendo rigore sartoriale e seduzione. Protagonista assoluta è la iconica Cappa Blade, reinterpretata in pelle bicolor nera e off white, con il suo vertiginoso tacco di 12 centimetri e preziosi dettagli luminosi. Un design che impone presenza e definisce uno stile inconfondibile.

A farle compagnia c'è il blazer dress doppiopetto disegnato da Rosa Aquino, caratterizzato da linee impeccabili e leggere stole in chiffon. Questo dialogo tutto italiano tra Cesare Casadei e la fondatrice di The Archivia racconta la femminilità attraverso forme scultoree, carattere e libertà di espressione. L'eleganza, in questo contesto, viene ridefinita come una questione di personalità forte e consapevole.