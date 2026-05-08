Modena e Avellino a un passo dai playoff: la decisione stasera

Il Modena è già certo dei playoff, mentre l'Avellino deve vincere e sperare in altri risultati per raggiungere l'obiettivo. Intanto, si preparano le finali di Europa League e Conference League, e si discute del futuro di vari club italiani.

Il Modena è già certo di partecipare ai playoff, mentre l' Avellino dovrà vincere a tutti i costi la partita di stasera e sperare in buone notizie dagli altri campi.

Il Padova, già salvo, dovrebbe fare un'impresa a Cesena per alimentare le speranze dei biancoverdi. Si deciderà stasera il destino dei campani, che comunque possono archiviare con soddisfazione la stagione a prescindere dall'esito. Stesso discorso per i canarini, stabilmente tra le prime sette ormai da agosto. L'arbitro della partita sarà il signor Di Marco di Ciampino.

Ben sei gli assenti per mister Ballardini: gli infortunati Simic, Sala, Reale, Milani e Favilli, quest'ultimo alle prese con un affaticamento al bicipite femorale della coscia sinistra. Non ci sarà nemmeno lo squalificato Fontanarosa. Per tutti loro, dunque, c'è il rischio che la stagione sia finita. Rientra, invece, Iannarilli e ci sarà un bel ballottaggio tra i pali visto che sia l'ex Salernitana, sia Daffara hanno fatto bene quando sono stati chiamati in causa.

Addirittura, nel caso di Iannarilli, con un gol all'attivo. In difesa sarà Enrici ad affiancare Izzo, con Cancellotti e Missori esterni. In mediana il solito quartetto formato da Palumbo, Palmiero, Sounas e Besaggio, mentre Tutino spera in una chance dal primo minuto. Intoccabile Biasci, il bomber della squadra.

Molto onesto mister Sottil alla vigilia: la sua squadra onorerà l'impegno, ma la testa è già ai playoff e alcuni dei titolari potrebbero riposare. In difesa potrebbe esserci spazio per Cotali e Dellavalle, in mediana possibile panchina per Sersanti e Pyyhtia che saranno presumibilmente in campo dal primo minuto nella sfida spareggio della settimana prossima.

In campo, dunque, quell'Imputato che ha fatto grandi cose in C con la maglia del Monopoli e che può agire sia come esterno a tutta fascia, sia come mezzala con licenza di offendere. In avanti Mendes e Defrel, con bomber Gliozzi che sarà gettato nella mischia solo in caso di estrema necessità.

Nel frattempo, il patron della Sampdoria, Tey, ha parlato a tutto campo su algoritmo, mercato e obiettivo Serie A. Intanto, a Pescara, Gorgone ha dichiarato: 'Con lo Spezia sfida surreale. Un solo risultato, ma dipende anche da altri'. Lorenzo Di Benedetto, in un editoriale, si chiede se i pochi soldi o i dirigenti sbagliati siano la causa dei problemi dei club italiani, che hanno i milioni per migliorare le squadre ma li spendono male.

In vista della nuova stagione, si prospetta un nuovo valzer delle panchine in Serie A, con esempi come Luis Enrique e Arteta. A Tutta C, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19, un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C. L'agente assicura: 'Lukaku ancora in una big'. Ai saluti con il Napoli, la Roma punta Manna.

La finale della Europa League 2026 sarà Friburgo-Aston Villa, mentre la Conference League vedrà la finale tra il Crystal Palace e la favola Rayo Vallecano. La Fiorentina, dopo un passo verso la salvezza, si prepara a una rivoluzione, con anche i big che potrebbero salutare. Kvaratskhelia del PSG è candidato al Pallone d'Oro? Gli ospiti hanno dato il loro parere.

Bartesaghi ha promesso al Milan: 'Voglio restare in rossonero il più a lungo possibile'. Adani ha detto: 'Chivu e l'Inter devono evolversi verso una nuova strategia senza cancellare questa'. Stroppa sul nuovo assetto del Venezia: 'Tifosi siano soddisfatti. Il futuro sarà roseo'.

Varone spera di giocare ancora alla Salernitana, magari in B, e tifa per loro ai play off. Il Cosenza, con Guarascio, apre alla cessione: c'è stato un incontro con un gruppo italo-canadese. La Coppa Italia Femminile a Vicenza, Cappelletti: 'Desiderio realizzato. Ci sarà un grande pubblico'.

Galli della Roma: 'Non mi rendo conto di aver vinto lo Scudetto. Il gol al Milan mi è rimasto nel cuore'. Beccari della Juve è stata operata al legamento crociato: intervento riuscito, almeno sei mesi di stop





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